Znanstveniki potrdili vzrok za smrt v zibki

Znanstveniki so v novi študiji potrdili vzrok za sindrom nenadne smrti dojenčka (SNSD), o katerem so ugibali že dlje časa. SNSD je sicer znana tudi kot smrt v zibki, gre pa za nenadno, nepričakovano in nepojasnjeno smrt na videz zdravega dojenčka, običajno v prvih šestih mesecih njegovega življenja. Stanje se običajno pojavi med dojenčkovim spanjem. Številni verjamejo, da se ta pojav zgodi zaradi okvare v možganih, ki nadzoruje vzburjenje zaradi spanja in dihanja. Med zdravstvenimi delavci zato velja prepričanje, da če otrok med spanjem preneha dihati, ta okvara prepreči dojenčku, da bi se prestrašil ali zbudil.

Raziskovalci pa so zdaj v novi študiji, ki bi lahko bila prelomna na tem področju, omenjeno teorijo potrdili z analizo vzorcev krvi novorojenčkov, ki so umrli zaradi SNSD in drugih neznanih vzrokov, in jih primerjali s krvjo, vzeto zdravim dojenčkom. V raziskavi, ki so jo objavili v reviji Lancet’s eBioMedicine, so znanstveniki odkrili, da je bila aktivnost encima, imenovanega butirilholinesteraza (BChE), pri dojenčkih, ki so umrli zaradi SNSD bistveno nižja, kot pri živih dojenčkih in tistih, ki so umrli zaradi drugih neznanih vzrokov, nepovezanih s SNSD.

Ker ima BChE pomembno vlogo pri možganski poti vzburjenja, je zdaj jasno, zakaj se SNSD običajno pojavi med spanjem. Ker nizke ravni encima zmanjšajo sposobnost otroka, da se zbudi, so ti dojenčki bolj ranljivi za SNSD. V preteklosti so staršem, da bi preprečili SNSD, svetovali, naj dojenčki spijo na hrbtu, naj v zibelki ne puščajo igrač in odej ter naj ne dovolijo, da se dojenčki pregrejejo. Kljub omenjenim previdnostnim ukrepom je še vedno veliko otrok umrlo, zaradi česar so se starši še vedno počutili krive in se spraševali, ali bi lahko preprečili smrt svojega otroka.

Dr. Carmel Harrington, ki je vodila študijo, je pred 29 leti zaradi SNSD izgubila lastnega otroka. "Te družine lahko zdaj živijo z zavedanjem, da to ni bila njihova krivda," je rekla. V študiji pa so raziskovalci zapisali: "Te ugotovitve dajejo možnost, da identificiramo dojenčke, ki so ogroženi, in odpirajo nove poti za prihodnje raziskave o posebnih posegih." Zdaj upajo, da bodo ustvarili presejalni test za identifikacijo dojenčkov, ki jim grozi SIDS, da bi v prihodnosti izkoreninili nadaljnje smrti.