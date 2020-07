Prvi posnetki Soncu podobnih zvezd in mladih planetov, oddaljenih 300 svetlobnih let

Znanstveniki so s teleskopom Evropskega južnega observatorija v čilski puščavi Atacama prvič v zgodovini neposredno posneli Soncu podobno zvezdo z dvema mladima planetoma, ki so oddaljeni 300 svetlobnih let. Posnetki zvezde z oznako TYC 8998-760-1 in novih planetov bi po mnenju raziskovalcev lahko dali nova spoznanja o nastanku našega sončnega sistema.

"Dobili smo posnete okolja, ki je zelo podoben našemu sončnemu sistemu, a se nahaja v mnogo mlajšem stadiju razvoja," je v sporočilu Evropskega južnega observatorija (Eso) zapisal vodja raziskave Alexander Bohn z univerze v Leidnu. Posnetki planetov, ki krožijo okrog sonca, so zelo redki, poudarjajo znanstveniki. Doslej obstajata dva tovrstna posnetka, kjer pa se zvezda močno razlikuje od našega sonca. icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Omenjena zvezda TYC 8998-760-1 je stara "samo" 17 milijonov let in je po mnenju znanstvenikov "mlada verzija našega Sonca". Znanstvenikom je pri slikanju sončnega sistema uspelo blokirati svetlobo zvezde in tako posneti tudi planete. icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Oba planeta, ki veljata za veliko gmoto plinov, na razdalji, ki je približno 160- oziroma 320-krat večja od oddaljenosti Zemlje od Sonca, obkrožata posneto mlado sonce. "Plinska planeta" sta tudi Saturn in Jupiter, a na novo odkriti planeti veljajo za veliko težje. Znanstveniki bodo nadaljevali svoje delo. Eden ključnih izzivov je ugotoviti, ali so planeti nastali na mestu, kjer se nahajajo, ali so tja tako ali drugače pripotovali, še pišejo raziskovalci.