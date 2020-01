Znanstveniki s pomočjo sončne svetlobe razgradili plastiko

Raziskovalci s Tehniške univerze Nanjang so decembra sporočili, da so s pomočjo katalizatorja, ki ne škodi okolju in ne stane veliko, pretvorili plastiko v mravljično kislino, ki se lahko uporablja v elektrarnah za proizvodnjo elektrike.

V laboratorijskih eksperimentih so zmešali plastiko in kemikalije in tako dobili raztopino, ki jo lahko razgradi umetna sončna svetloba. Plastika se je razgradila v šestih dneh, znanstveniki pa upajo, da bo možno postopek v prihodnje izvesti tudi pod dejansko sončno svetlobo.