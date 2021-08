Znanstveniki so odkrili fosile malega krokodila iz obdobja jure

Paleontologi so odkrili fosilne ostanke krokodilske vrste, ki se je po Zemlji sprehajala pred približno 148 milijoni let, v obdobju pozne jure. Po mnenju raziskovalcev je bila ta na novo odkrita vrsta, Burkesuchus mallingrandensis, razmeroma majhna žival. Dolga naj bi bila približno 70 centimetrov, spadala pa je v skupino Mesoeucrocodylia, ki vključuje vse žive krokodile in njihove fosilne sorodnike, poroča The Independent.

To odkritje ima ogromen pomen, saj osvetljuje razvoj sodobnih krokodilov. Ta jurska žival je živela istočasno z dinozavri, v času, ko so po današnji Južni Ameriki romali ogromni sauropodi in manjše rastlinojede vrste. "Njihovo telo je v dolžino merilo manj kot en meter, kar je bilo običajno za večino triasnih in jurskih kopenskih krokodilov," so v študiji zapisali znanstveniki.