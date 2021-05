Znanstveniki so ustvarili največji zemljevid temne snovi v vesolju

Astronomi lahko obstoj temne snovi preslikajo s pogledom na svetlobo, ki iz oddaljenih galaksij potuje na Zemljo. Če je svetloba popačena, to pomeni, da je v ospredju snov, ki svetlobo upogiba, ko prihaja proti nam. Z uporabo metod umetne inteligence za analizo posnetkov 100 milijonov galaksij so člani mednarodne ekipe za raziskavo temne energije (DES) razkrili naravo skrivnostne temne energije, ki širiti naše vesolje, in ustvarili zemljevid, ki zajema četrtino neba južne poloble (osmina celotnega nočnega neba, vidnega z Zemlje).

Temna snov predstavlja približno 27 odstotkov vesolja, njena gravitacijska sila pa je tako močna, da povezuje celotne galaksije v strukturo, znano kot kozmična mreža. Znanstveniki so zdaj ustvarili doslej največji zemljevid te skrivnostne snovi, ki pod vprašaj postavlja celo Einsteinovo teorijo relativnosti. Začrtali so tudi lokacijo prostranih kozmičnih praznin, kjer običajni zakoni fizike morda ne veljajo, poroča The Guardian .

Vizualizirane kot rožnate, vijolične in črne lisaste gmote so zbrane znotraj belega obroča, ki predstavlja Rimsko cesto. Najsvetlejši deli zemljevida predstavljajo najgostejša območja temne snovi, kar ustreza grozdom galaksij, medtem pa so črne lise kozmične praznine.

Doktor Niall Jeffrey z univerzitetnega kolidža v Londonu, ki je sodeloval pri projektu, je dejal: "Zemljevid nam pokaže nove dele vesolja, ki jih še nismo videli. Resnično lahko vidimo to kozmično spletno strukturo, vključno z velikanskimi strukturami, imenovanimi kozmične praznine, ki so območja vesolja z zelo majhno gostoto, kjer je galaksij zelo malo in malo snovi."

Znanstvenike te strukture zanimajo, ker sumijo, da se lahko gravitacija v njih obnaša zelo drugače. Z identifikacijo njihovih oblik in lokacij bi torej zemljevid lahko predstavljal izhodišče za nadaljnje preučevanje.

Zemljevid, ki bo objavljen v Mesečnih obvestilih Kraljevskega astronomskega društva, nam približa tudi razumevanje, iz česa je vesolje in kako se je razvijalo. V skladu s standardnim modelom kozmologije se je vesolje začelo z velikim pokom, nato pa se je razširilo in snov se je razvijala v skladu z Einsteinovo teorijo splošne relativnosti, ki opisuje gravitacijo. Te gravitacijske sile so tisto, kar je ustvarilo grude in praznine snovi, ki tvorijo kozmično mrežo.