Znanstveniki svarijo pred seks roboti: moralna in psihološka grožnja človeštvu

Nekateri takšni roboti so namreč celo ustvarjeni tako, da so videti kot otroci. Eden izmed proizvajalcev takšnega robota na Japonskem je pedofil, ki pravi, da je takšen robot, narejen kot ’zdravilo’, zaradi katerega v resničnem življenju ne bo poškodoval otrok. Nekateri seks roboti so zasnovani tako, da uporabniku nasprotujejo in tako ustvarijo občutek ’posilstva.’ Kot poudarja, je nevarnost v tem, da seks roboti tako osebam, ki bi jih morali zdraviti strokovnjaki, omogočajo, da izživijo takšna nagnjenja.

Roboti ne morejo nadomestiti ljudi

Takšni roboti lahko dosegajo ceno do 10.000 evrov. Podjetje Realrobitix je denimo ustvarilo seks robotko Harmony. Robotka je človeške velikosti, lahko mežika, premika oči in vrat ter ustnice. Kot pojasnjuje ustanovitelj podjetja Matt McMullen,ima seks robotka Harmony umetno inteligenco, ki omogoči, da uporabnik razvije odnos z njo.