Znanstveniki upajo, da bodo razkrili skrivnost otroških mumij

Katakombe vsebujejo 1284 mumificiranih in skeletiziranih teles, kar je največja zbirka mumij v Evropi. Medtem ko se je veliko otroških trupelc, ki so tam, že spremenilo v okostnjake, pa so druga videti, kot da spijo. Dveletna preiskava se bo osredotočila na otroke, ki so umrli med letoma 1787 in 1880, in sicer najprej na 41 trupelc, ki so v "otroški kapeli", narejeni po meri. Identiteta otrok, vzrok smrti in njihova zdravstvena anamneza niso znani, opisne oznake, ki so jim pritrjene, pa so že dolgo časa nazaj razpadle.

Znanstveniki upajo, da bodo s povezovanjem anatomskih ugotovitev z arhivskimi zapisi, med njimi z dvema knjigama z imeni in letnicami smrti, razkrili boljšo sliko o življenju in smrti otrok. "Januarja gremo na teren," je povedala Kirsty Squires. "Vzeli bomo prenosni rentgenski aparat in posneli na stotine posnetkov otrok z različnih zornih kotov. Upamo, da bomo bolje razumeli njihov razvoj, zdravje in identiteto, pri čemer bomo primerjali biološka sredstva z načinom mumificiranja posameznikov in oblačili, ki jih nosijo."

Katakombe, ki so bile nekoč samo za pokojne brate kapucinskega reda, so postale priljubljena, čeprav grozljiva turistična atrakcija, z vsako nišo in razpoko, kjer so na ogled trupla. Ohranjeni mrtvi so bili namreč pogosto oblečeni v svoja oblačila, obiskovali pa so jih sorodniki.