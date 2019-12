Znanstveniki uspeli pridobiti DNK Lole, ki je pred 6000 leti živela na Danskem

Zahvaljujoč DNK, ki ga je mlada ženska pustila na starodavni "žvečilki", so znanstveniki uspeli pridobiti njen genetski zapis in poustvariti njen videz. Bila je genetsko bolj sorodna lovcem in nabiralcem, ki so naseljevali celinsko Evropo, kot pa prebivalcem tedanjega skandinavskega območja, imela je temnejšo polt, modre oči in temno rjave lase, menijo znanstveniki, ki so svoje ugotovitve objavili v Nature Communications. Njene starosti ni mogoče določiti, a verjetno je šlo za mlado žensko.

Umetnik, ki jo je naslikal, jo je poimenoval Lola.