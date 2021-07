Znanstveniki ustvarili 12 zarodkov funkcionalno izumrlega severnega belega nosoroga

Eden od dveh preostalih živih primerkov na svetu – samica Fatu, ki s svojo mamo Najin živi v Keniji v rezervatu za zaščito prostoživečih živali Ol Pejeta – je za projekt zagotovila jajčeca, spermo pa so pridobili pri dveh različnih že pokojnih samcih.

Znanstveni konzorcij Biorescue je v sporočilu za javnost opisal, da so v začetku julija Fatu odvzeli jajčeca, nato pa so jih z letalom odpeljali v italijanski laboratorij za oploditev, razvoj in ohranjanje, poroča portal France 24. Ker Fatu in Najin nista več sposobni skotiti mladičev, zato bodo nadomestne matere izbrane med populacijo južnih belih nosorogov.