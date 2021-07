Znanstveniki v globinah Atlantika našli 'prava' Spužija in Patrika

"Zdelo se mi je smešno izpostaviti to primerjavo, saj so barve zares podobne likom iz risanke," je za Insider povedal Mah.

Na zanimivo odkritje, tako izrazito podobno priljubljenemu živobarvnemu dvojcu iz risanke, je naletel v torek, 320 kilometrov vzhodno od New Yorka, ko je ladja Okeanos explorer v sklopu raziskovanja Nacionalnega združenja za oceansko-atmosfersko atmosfero (NOAA) svojega raziskovalca popeljala 1885 metrov globoko pod atlantski ocean. Kot je znano, raziskovalna plovila na daljinsko upravljanje (ROV) raziskujejo podvodne habitate, v živo prenašajo svoja potovanja in sproti zajemajo sliko prebivalcev teh globin.

Obstaja več kot 8500 vrst spužv, ta bitja živijo v oceanih že 600 milijonov let. Njihove oblike in teksture se razlikujejo glede na to, ali živijo na mehkem pesku ali na trdih, skalnatih površinah. Zelo malo jih ima škatlasto obliko kot Spuži Kvadratnik.

Spužva na fotografiji po Mahovih besedah spada v rod Hertwigia. Celo njega je presenetila njena svetlo rumena barva, ki je precej nenavadna za takšne globine. Morska zvezda ob njej, znana po imenu Chondraster, ima pet krakov, ki so prekriti z drobnimi seski. Ti ji omogočajo, da leze po oceanskem dnu in se pritrdi na skale ali druge organizme. Zvezde so lahko temno rožnate, svetlo rožnate ali bele barve. "Barva te zvezde je tako rožnata, da močno spominja na Patrika," še pravi Mah.

Morske zvezde so sicer mesojede. Ko se oprimejo školjke, ostrige ali polža, iztegnejo želodec skozi usta, nato pa z encimi razgradijo in prebavijo svoj plen. "Morske spužve so pravzaprav najprimernejša izbira na jedilniku morskih zvezd. Ta zvezda je verjetno imela v mislih hrano, ne pa prijateljstva, ko se je približala spužvi," se je pošalil.

Mah, biolog, posebej specializiran za morske zvezde, je zaposlen tudi v muzeju naravne zgodovine v Smithsonianu. Zdaj upa, da bodo s pomočjo posnetkov podvodnih plovil lahko identificirali nove vrste morskih zvezd. Omenjeni program je vse od leta 2010 raziskovalcem pomagal raziskati globine pod havajskimi otoki, ozemlji pacifiških otokov ZDA, Mehiškega zaliva in "vse navzgor in navzdol po vzhodni obali", je dejal. Podvodna plovila namreč lahko prečkajo globokomorske kanjone, hribe in druge habitate.

"Raziskali smo do 4600 metrov globine in našli široko paleto še nikoli videnega oceanskega življenja, vključno z ogromnimi globokomorskimi koralami, številnimi globokomorskimi ribami, morskimi zvezdami, spužvami … mnoge od teh so do zdaj še neopisane vrste in kot take povsem nove za znanost," je še dejal. "Nekatere od njih so res zelo bizarne."