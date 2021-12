Znanstveniki v Marsovem Velikem kanjonu odkrili 'znatne količine vode'

Mars ima svojo različico Velikega kanjona, znanstveniki pa so nedavno ugotovili, da se v njem skrivajo "znatne količine vode", je sporočila Evropska vesoljska agencija. "To je lahko led ali voda, ki je vezana na minerale v tleh. Znanstveniki verjamejo, da je prisotnost ledu verjetnejša," je dejal eden od avtorjev raziskave. Za več ugotovitev bo potrebnega še več raziskovanja.

Vodo, skrito pod površjem v kanjonskem sistemu Valles Marineris, je zaznal instrument evropskega orbiterja Trace Gas Orbiter FREND (Fine Resolution Epithermal Neutron Detector), ki je zasnovan, da zazna prisotnost in koncentracijo vodika v zgornjem metru površja. Orbiter, ki ga v sklopu misije ExoMars upravljata Evropska vesoljska agencija in ruski Roscosmos, je podatke zbiral med majem 2018 in februarjem 2021. Raziskava, ki podrobno opisuje njegove ugotovitve, pa je bila v sredo objavljena v reviji Icarus. Znanstveniki so vodo na Marsu sicer že odkrili, vendar ta obstaja v obliki vodne pare v atmosferi in kot led na obeh Marsovih polarnih kapah. Valles Marineris pa leži le malo južneje od ekvatorja planeta, kjer temperature običajno niso dovolj nizke, da bi se led ohranil. Je sicer desetkrat daljši, petkrat globlji in 20-krat širši od pravega Velikega kanjona.

"S Trace Gas Orbitrom lahko pogledamo do enega metra pod prašno plastjo in vidimo, kaj se v resnici dogaja pod površjem Marsa. In kar je ključnega pomena – poiščemo z vodo bogate oaze, ki jih s prejšnjimi instrumenti ni bilo mogoče zaznati," je pojasnil avtor raziskave in glavni raziskovalec nevtronskega teleskopa FREND Igor Mitrofanov. "FREND je odkril območje z nenavadno veliko količino vodika v ogromnem sistemu kanjonov. Ob predpostavki, da je ta vezan v vodne molekule, bi lahko kar 40 odstotkov materiala blizu površine na tem območju predstavljala voda," je dodal. Za boljšo predstavo: območje, ki naj bi bilo bogato z vodo, je po njegovih besedah veliko kot Nizozemska. "Ugotovili smo, da je osrednji del Valles Marineris poln vode – v njem se nahaja veliko več vode, kot smo pričakovali. To je zelo podobno zemeljskim območjem permafrosta, kjer led zaradi stalnih nizkih temperatur trajno vztraja pod zemljo," pa je povedal soavtor študije in znanstvenik Inštituta za vesoljske raziskave Ruske akademije znanosti Aleksej Malahov. "To je lahko led ali voda, ki je vezana na minerale v tleh. Znanstveniki verjamejo, da je prisotnost ledu bolj verjetna," je dodal.

