Znanstveniki v življenje obudili 32.000 let staro rastlino

Silene stenophylla, rastlino z belimi cvetovi, ki izvira iz Sibirije, so ruski znanstveniki oživeli iz 32.000 let starih semen, poroča Sky News. Ruska ekipa je odkrila semena Silene stenophylla, cvetoče rastline iz Sibirije, ki jo je veverica iz ledene dobe pokopala ob bregovih reke Kolyme. Radiokarbonsko datiranje je potrdilo, da so semena stara 32.000 let, piše National Geographic. Zrela in nezrela semena, ki so bila v celoti obdana z ledom, so bila odkopana 38 metrov pod večno zmrzaljo, obdana s plastmi, ki vključujejo kosti mamuta, bizona in nosoroga.

Zrela semena so bila poškodovana - morda jih je poškodovala veverica, da jim prepreči kalitev v zakopu. Toda nekatera nezrela semena so ohranila preživetveni rastlinski material.Skupina je to tkivo izvlekla iz zamrznjenih semen, ga dala v epruvete in rastline uspešno kalila. Rastline - enake med seboj, vendar z drugačnimi oblikami cvetov od sodobne S. stenophylla - so rasle, cvetele in po enem letu ustvarile semena.

Avstrijski znanstveniki pa poskušajo zdaj preslikati genome starodavnih rastlin, da bi ugotovili, kako so semena zmogla preživeti tako dolgo. Profesorica Margit Laimer, rastlinska biotehnologinja na Univerzi za naravne vire in znanosti o življenju na Dunaju, je dejala, da se trajno zamrznjena tla v Rusiji zdaj talijo, tako da lahko zdaj s svojimi sodelavci nadaljuje z raziskavo. Raziskovalci želijo namreč videti, ali obstajajo spremembe v rastlinskih genih, ki se lahko prilagodijo zelo suhim, vročim ali hladnim razmeram, kar bi lahko koristilo pri soočanju s podnebnimi spremembami.