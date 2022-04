Znanstveniki za 30 let pomladili kožne celice 53-letnice

Kot so sporočili javnosti, je namen raziskave poiskati nove uspešne načine zdravljenja bolezni, ki so povezane s staranjem, kot so sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja ter nevrološke okvare. Kot so pojasnili, vse skupaj temelji na tehnologiji, ki so jo pred več kot 25 leti uporabili pri kloniranju ovce Dolly.

Profesor Reik je dejal, da so sicer šele v začetni fazi in da bo treba opraviti še veliko raziskav ter rešiti več znanstvenih dilem, preden bo ta znanstvena metoda bolnišnične oddelke zamenjala z laboratoriji. Je pa bil po njegovih besedah narejen prvi, ključni korak, ki je dokazal, da je pomlajevanje celic izvedljivo.

Začetki te tehnike segajo v devetdeseta leta prejšnjega stoletja, ko so raziskovalci Roslinovega inštituta v predmestju Edinburga razvili metodo, s katero so odrasle celice mlečne žleze, ki so jih odvzeli ovci, pretvorili v zarodek. To je pripeljalo do rojstva klonirane ovce Dolly. Cilj znanstvenikov takrat ni bil kloniranje ovc ali človeka, ampak uporaba tehnik za razvoj človeških embrionalnih matičnih celic. Te bi jih nato uporabili za rast različnih tkiv, kot so mišice, hrustanec in živčevje, s čimer bi nadomestili obrabljene dele telesa, še poroča BBC.

Tehnika je bila nato leta 2006 nekoliko ’poenostavljena’ na univerzi v Kjotu. Novo metodo so poimenovali IPS, za okoli 50 dni pa so v odrasle celice dodali kemikalije. Rezultat je prinesel genetske spremembe, ki so odrasle celice spremenile v matične celice.

Ekipa profesorja Reika je tehniko IPS uporabila na kožnih celicah 53-letnice, vendar so kemično kopel s 50 skrajšali na približno 12 dni. Znanstveniki so bili začudeni, ko so ugotovili, da se celice niso spremenile v embrionalne matične celice, temveč so se pomladile v kožne celice, ki so imele značilnosti kožnih celic 23-letnice. Rekel je: "Spomnim se dneva, ko sem dobil rezultate in nisem povsem verjel, da so nekatere celice 30 let mlajše, kot bi morale biti. Bil je zelo razburljiv dan!"

Profesor Reik poudarja, da bi lahko metodo v začetnih primerih uporabili za pomlajevanje kože pri starejših ljudeh in za pomlajevanje kože na porezanih ali opečenih delih telesa. Na takšen način bi namreč pospešili celjenje.