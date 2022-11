Znastveniki v bližini Kokosovih otokov odkrili nenavadne ribe

Znanstveniki so se pravkar vrnili z raziskovanja neznanih globin Indijskega oceana, kjer naleteli na vrsto raznolikih rib, med katerimi so bile tudi ribe s črno kožo in usti, polnimi ostrih zob. "Te ribe so preprosto izjemne," pravi Dr Tim O'Hara, vodilni znanstvenik v odpravi, poroča The Guardian.

Ekipa biologov je bila sicer prva, ki je preučevala vode okoli Kokosovih otokov, avstralskega ozemlja več kot 600 milj od obale Sumatre. Znanstveniki so potrebovali šest dni, da so z ladjo Investigator, ki jo upravlja avstralska nacionalna znanstvena agencija CSIRO, iz Darwina v avstralskem Severnem teritoriju prispeli na otoke.

Med raznolikimi ribami, ki so jih tudi odkrili, je bila najbolj zanimiva riba, ki spominja na netopirja, opazili pa so tudi ribo, ki ima dolge spodnje plavuti, s katerimi lovi koščke hrane, na globini 1000 metrov pa so naleteli tudi na doslej neodkrito vrsto jegulje z velikimi zobmi.

Odkrili so tudi zobe velikanskih morskih psov, ki so živeli pred milijoni let. Strokovnjaki menijo, da gre za "megalodonu podobne živali".