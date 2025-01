'Zuckerberg je pokleknil pred Trumpom': Meta postaja raj za nevarne objave?

Mark Zuckerberg je v torek sporočil, da bodo na njegovih platformah neodvisne preverjevalce dejstev po vzoru družbenega omrežja X nadomestili s sistemom t. i. skupnostnih zabeležk, prek katerih lahko uporabniki pod objavami sami dodajo kontekst ali izpostavijo, da so te lažne. Meni namreč, da so organizacije, ki preverjajo dejstva, "preveč politično pristranske".

Napoved skrbi tudi številne, ki se borijo proti škodi, ki jo družbena omrežja povzročajo ženskam, otrokom in etničnim manjšinam, zgroženi pa so tudi znanstveniki. "Zuckerberg skuša zelo očitno ugoditi prihajajoči Trumpovi administraciji. A to bo imelo škodljive posledice – zaradi sprememb bo splet postal veliko bolj nevarno okolje za ženske, LGBTIQ+ osebe, temnopolte, znanstvenike, aktiviste in številne druge skupine, ki se že zdaj soočajo z nadlegovanjem in napadi," je poudarila skupina za človekove pravice Global Witness.

Napovedi in spremembe, ki so med nekaterimi sicer požele odobravanje, pa so sprožile tudi poplavo kritik. Preverjevalci dejstev so tako odločno zanikali obtožbe o pristranskosti. Med njimi je tudi direktorica mednarodne mreže za preverjanje dejstev, ki je certificirala preverjalnike dejstev za Meto Angie Drobnic Holan , ki je dejala, da "napad prihaja od tistih, ki menijo, da bi morali imeti neomejeno dovoljenje za širjenje laži in dezinformacij".

To pa ni edina sprememba. Izvršni direktor Mete je sporočil tudi, da bi ekipo za moderiranje vsebin iz Kalifornije preselil v Teksas, "kjer je manj skrbi glede pristranskosti naših ekip" . Je pa ob tem dodal, da bodo še vedno zelo resno jemali objave glede drog, terorizma in izkoriščanja otrok.

Organizacija Center for Information Resilience, ki sledi sovražnemu govoru in dezinformacijam na podlagi spola, spolnosti in etnične pripadnosti ljudi na spletu, je spremembe označila za velik korak nazaj. "In to ravno v času, ko se dezinformacije in škodljive vsebine razvijajo hitreje kot kdaj koli prej."

Nekatere spremembe so v veljavo stopile nemudoma; uporabniki lahko tako z novim pravilnikom na primer ženske označijo ta "gospodinjske predmete" ali "lastnino", transspolne osebe pa lahko imenujejo kot "to". Nov razdelek pravilnika ugotavlja tudi, da Meta ne bo omejevala "obtožb o duševni bolezni ali nenormalnosti, ki temeljijo na spolu ali spolni usmerjenosti, glede na politični in verski diskurz o transspolnosti in homoseksualnosti", poroča CNN.

Prej bi bili takšni komentarji v skladu s pravilnikom odstranjeni, zdaj pa ni več tako.

Raj za potencialno nevarne objave, žrtve katerih bi lahko bili predvsem mladi

Oče 14-letne deklice, ki si je zaradi objav na spletu, ki promovirajo samomor in samopoškodovanje, vzela življenje, Ian Russell je dejal, da bi imele lahko te spremembe "hude posledice za številne otroke in mlade odrasle". "Močno je zaskrbljujoče, da namerava podjetje prenehati s proaktivnim moderiranjem številnih oblik škodljive vsebine in ukrepati le, če in ko prejme pritožbo uporabnika," je dejal.

Meta sicer zagotavlja, da bodo objave o samomoru, samopoškodbah in motnjah hranjenja še vedno obravnavane kot "zelo resne kršitve" ter da bodo še naprej uporabljali avtomatizirane sisteme za odkrivanje tovrstnih vsebin.