Zuckerberg: Meta gradi najhitrejši superračunalnik na svetu

"Izkušnje, ki jih gradimo za virtualni svet, zahtevajo ogromno računalniško moč (kvintilijone operacij/sekundo) in RSC bo omogočil nove modele umetne inteligence, ki se lahko učijo iz bilijonov primerov, razumejo na stotine jezikov in še več," je zapisal Zuckerberg v blogu. Raziskovalci pa so dodali, da pričakujejo, da bo RSC, ko bo poleti dokončan, postal najhitrejši računalnik te vrste.

Ustanovitelj Facebooka je v objavi na blogu dejal, da bo virtualni svet (metaverse), koncept, ki združuje fizični in digitalni svet prek virtualne in razširjene resničnosti, zahteval "ogromno" računalniško moč. Superračunalnik AI, ki ga je Zuckerbergovo podjetje Meta poimenovalo AI Research SuperCluster (RSC), je že peti najhitrejši na svetu, so sporočili iz podjetja.

AI posnema osnovno arhitekturo možganov v računalniški obliki in je sposoben obdelati in zaznati vzorce v ogromnih količinah podatkov. Meta, ki ima v lasti Facebook, Instagram in WhatsApp, namreč ustvari velike količine podatkov svojih 2,8 milijarde dnevnih uporabnikov.

Zaradi škandala Cambridge Analytica je bila Meta kaznovana z globo 5 milijard dolarjev (cca. 4,4 milijard evrov), Frances Haugen, nekdanja uslužbenka Facebooka in žvižgačka, pa je opozorila, da se podjetje, namesto da bi namenilo "več sredstev za zelo osnovne varnostne sisteme", osredotoča na širitev na nova področja.

Raziskovalci Meta so povedali, da bi RSC, ki je zgrajen iz tisočih procesorjev in je nameščen na nerazkriti lokaciji, pomagal prepoznati škodljivo vsebino na svojih platformah. Vendar pa je virtualni svet, za katerega Meta priznava, da je še nekaj let oddaljen od tega, da bi postal popolnoma razvit koncept, ključni del načrtov podjetja za računalnik. V objavi na blogu sta raziskovalca – Kevin Lee, vodja tehničnih programov pri Meti, in Shubho Sengupta, programski inženir, povedala, da pričakujeta, da bo superračunalnik takoj prevedel pogovore med igralci iger iz različnih držav.

Zaposleni v Meta so povedali, da bi lahko velikim skupinam ljudi po vsem svetu omogočil igranje igre, ki temeljijo na razširjeni resničnosti, kjer je digitalna plast postavljena na resničnost, običajno prek telefona uporabnika, čeprav v podjetjih, kot je Apple, razvijajo posebne slušalke in očala.

"Upamo, da nam bo RSC pomagal zgraditi popolnoma nove sisteme umetne inteligence, ki lahko na primer omogočijo glasovne prevode v realnem času velikim skupinam ljudi, od katerih vsak govori drug jezik, tako da lahko brezhibno sodelujejo pri raziskovalnem projektu ali skupaj igrajo igro," so zapisali raziskovalci. "Delo, opravljeno z RSC, bo utrlo pot h gradnji tehnologij za naslednjo veliko računalniško platformo – metaverse, kjer bodo aplikacije in izdelki, ki jih poganja umetna inteligenca, igrali pomembno vlogo." Raziskovalci so dodali, da so podatki uporabnikov šifrirani od konca do konca, preden se vnesejo v RSC. "Preden se podatki uvozijo v RSC, morajo iti skozi postopek pregleda zasebnosti, da se potrdi pravilna anonimiziranost. Podatki se nato šifrirajo, preden jih lahko uporabimo za usposabljanje modelov umetne inteligence," so povedali raziskovalci.