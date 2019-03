Zuckerberg pozval h globalni regulaciji interneta

Internet potrebuje nova pravila za preprečevanje širjenja sovražnega govora, vmešavanja v volitve ter za zaščito osebnih in drugih podatkov, je v kolumni za časnik Washington Post zapisal glavni izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg. Pozval je k "bolj aktivni vlogi" vlad in regulatorjev.

"Tehnologija predstavlja pomemben del naših življenj in podjetja, kot je Facebook, nosijo ogromno odgovornost," je zapisal prvi mož podjetja, ki stoji za istoimenskim spletnim družbenim omrežjem.

"Vsak dan se odločamo o tem, kateri govor je sovražni, kaj je politično oglaševanje in kako preprečevati prefinjene kibernetske napade," je poudaril. "Vse to je pomembno za zagotavljanje varnosti naše skupnosti. A če bi začenjali s točke nič, ne bi pričakovali od podjetij, da te odločitve sprejemajo sama," je menil.

Po oceni Zuckerberga je potrebna regulacija na štirih področjih: škodljiva vsebina, integriteta volitev, zasebnost ter prenašanje podatkov.

Zuckerberg: Pravila, podobna GDPR, bi morale sprejeti tudi druge države po svetu

Facebook se je znašel pod velikim valom kritik ta mesec, ko je napadalec prek spletnega omrežja v živo prenašal smrtonosni napad na dve mošeji v novozelandskem mestu Christchurch. Prav tako naj bi omogočil ruskim akterjem vplivanje na ameriške predsedniške volitve leta 2016, v politične namene pa naj bi podatke o uporabnikih zlorabilo tudi podjetje Cambridge Analytica.

V sredo je spletni velikan napovedal prepoved vsebine, ki podpira beli nacionalizem, ter strožja pravila oglaševanja pred majskimi volitvami v Evropski parlament.

"Poslanci mi pogosto očitajo, da imamo preveč nadzora nad govorom, in odkrito povedano se s tem strinjam," je zapisal Zuckerberg. Facebooku tako pomembnih odločitev ne bi smeli prepuščati v lastno presojo, je menil in dodal, da so v podjetju vzpostavili neodvisno telo, ki obravnava pritožbe posameznikov glede njegovih odločitev. Facebook sodeluje tudi z vladami, vključno s francosko, da bi zagotovil kar največjo učinkovitost svojega sistema pregleda vsebin.

Internetna podjetja bi morala nositi odgovornost za uresničevanje standardov o škodljivi vsebini, a bi pri tem moral veljati bolj standardiziran pristop, je menil mladi podjetnik. Predlagal je uvedbo četrtletnega poročanja družb o uspešnosti pri odstranjevanju škodljive vsebine ter novo zakonodajo za zaščito volitev.

Zuckerberg je spomnil na uredbo EU o zaščiti podatkov GDPR in menil, da bi morale ZDA in druge države po svetu sprejeti podobna pravila. "Verjamem tudi, da bi skupni globalni okvir - namesto regulacije, ki se med državami in zveznimi državami pomembno razlikuje - zagotovil, da internet ne postane razdrobljen, da lahko podjetniki gradijo produkte in strežejo komur koli in da so vsi deležni enake zaščite," je še zapisal.