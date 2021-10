Zuckerberg zavrnil obtožbe Facebookove žvižgačke

Mark Zuckerberg je zavrnil očitke nekdanje sodelavke, žvižgačke Frances Haugen, da spletni gigant dobiček postavlja pred dobrobit svojih uporabnikov. "To preprosto ni res," je v torkovem elektronskem sporočilu sodelavcem, ki ga je kasneje tudi objavil na svojem računu, zapisal Zuckerberg.

"Argument, da zaradi dobička namenoma promoviramo vsebino, ki jezi ljudi, je globoko nelogičen. Nobenega tehnološkega podjetja ne poznam, ki bi se odločilo razvijati produkte, ki v ljudeh vzbujajo jezo ali depresijo. Vse moralne, poslovne in proizvodne spodbude gredo v nasprotno smer," je še nadaljeval ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg. Svoje trditve je podkrepil s primeri, kot je sprememba, zaradi katere je začel Facebook svojim uporabnikom pred nekaj leti prikazovati več prispevkov njihovih prijateljev in družinskih članov namesto t. i. viralnih videov. Stopil je tudi v bran načrtu o razvoju različice Instagrama za otroke, stare od deset do dvanajst let. "Realnost je, da mladi ljudje uporabljajo tehnologijo," je zapisal. Namesto da tehnološka podjetja to dejstvo ignorirajo, morajo razviti storitve in platforme, ki bodo izpolnile njihove potrebe in obenem poskrbele za varno okolje, je vztrajal.

Po tem, ko je Haugnova objavila obtožbe, se je v ponedeljek po svetu zgodil izpad storitev Facebooka, Instagrama in WhatsAppa, razlogi za to pa še niso povsem pojasnjeni.

To je prvič, da je Zuckerberg izrecno zavrnil očitke žvižgačke Frances Haugen, nekdanje podatkovne znanstvenice pri Facebooku, o tem, kako vodstvo podjetja v želji po čim večjem dobičku zavestno ignorira in celo podpira širjenje dezinformacij in vsebin, ki škodujejo otrokom. Le nekaj ur pred tem je Haugnova v torek pričala v ameriškem senatu in politiko pozvala, naj velika družbena omrežja prisili, da bodo zagotovila več preglednosti. "Facebook z izbiranjem informacij, ki jih vidimo, oblikuje naše dojemanje sveta," obenem pa spletni giganti zdaj sami odločajo o tem, kako bodo prilagodili tok novic uporabnikov, t. i. newsfeed, je opozorila.

37-letnica je približno dve leti delala za Facebook, pred tem pa za Google in Pinterest. Njena razkritja so bila glavni vir informacij za odmevno serijo člankov, ki jih je v preteklih tednih objavil ameriški časnik Wall Street Journal. Za ogorčenje je poskrbel zlasti njen očitek, da je vodstvo Facebooka na podlagi internih študij dobro vedelo, da Instagram škodi psihofizičnemu zdravju številnih najstnikov, a ni naredilo nič, da bi to preprečilo. Sicer pa je nekdanja podatkovna znanstvenica v ameriškem senatu zatrdila, da ji pri razkritju ne gre za uničenje ampak za izboljšanje tega družbenega omrežja. Zavzela se je za regulacijo, in ne za kazenski pregon vodstva podjetja z glavnim izvršnim direktorjem in ustanoviteljem Zuckerbergom na čelu.

Haugnova se je pri Facebooku zaposlila leta 2019, delala je v enoti za družbeno integriteto. Ob odhodu je vzela s seboj več deset tisoč dokumentov, ki jih je predala časopisu Wall Street Journal. Podala je tudi anonimno prijavo komisiji za vrednostne papirje in borzo z obtožbo, da se vodstvo podjetja zaveda, da Facebook širi dezinformacije, povečuje sovraštvo in politične nemire.

V ameriškem kongresu se namreč že dlje časa vrstijo pozivi k strožjemu nadzoru nad družbenimi omrežji, tokrat pa se tako demokrati kot tudi republikanci strinjajo, da so ukrepi potrebni. Haugnova je povedala, da se Facebook zaveda, da sistem škodi ranljivim skupinam – od otrok, ki so dojemljivi za kritike glede telesnega videza, do odraslih, ki so dovzetni na dezinformacije. Platforma naj bi bila narejena za izkoriščanje negativnih emocij, tako naj bi ohranila uporabnike oziroma povečala njihovo število. "Zavedajo se, da ljudje zaradi uvrščanja na osnovi algoritmov ali angažiranja na njihovih straneh ostajajo dlje časa. Dlje ko so na njih, več denarja dobi Facebook," je dejala Haugnova. Predlagala je, da bi objave organizirali po kronološkem vrstnem redu, namesto da dopuščajo računalniku, da predvidi, kaj želijo ljudje videti. Druga rešitev bi bila dodaten pritisk na gumb pred objavo, da bi uporabnik razmislil, ali to res želi, kar bi zmanjšalo količino dezinformacij in sovražnega govora. Predlagala je tudi, da se starost uporabnikov Instagrama, ki je tako kot Whatsapp v lasti Facebooka, poviša s sedanjih 13 na 16 ali 18 let. "Facebook potrebnih sprememb sam ne bo nikoli uvedel, če bodo omejile njegovo rast," je prepričana Haugnova.

