Zuckerbergov Metaverzum: neobiskan, nezanimiv in predrag

Mark Zuckerberg je na pohodu po virtualnem vesolju v zadnjih mesecih naletel na več ovir, cilji, ki si jih je zastavil lani konec oktobra, pa še zdaleč niso doseženi. Ob preimenovanju krovnega podjetja je namreč dejal, da bo virtualni svet Metaverzum v petih letih obstoja postal široko uporaben in del našega vsakdanjika. A ker je uporaba njegovih novih storitev (oziroma oprema) draga, se javnost na pobude po ustvarjanju računov in raziskovanju virtualnosti ne odziva po pričakovanjih.

Zuckerberg je v projekt v tem času vložil 15 milijard dolarjev (približno 15,3 milijarde evrov), poročajo ameriški mediji. Strokovnjaki pa opozarjajo, da je naložba (preveč) tvegana. "Zuckerberg z ekipo stavi na prihodnost, saj osnovna ideja še ne deluje brez ovir," je komentiral tehnični analitik Dan Ives. Prav tako ustanoviteljeve poslovne odločitve kritizirajo številni časopisi, med njimi tudi Wall Street Journal (WSJ) in New York Times.

Direktor Mete pa trdi, da podjetje na področju virtualnih svetov in povezovanja uporabnikov dela velike preboje. Ob tem je izpostavil opremo Meta's Quest 2, saj da z njihovo pomočjo uporabniki lahko dostopajo do enega izmed virtualnih svetov, aplikacije Horizon, kjer se nato povezujejo in raziskujejo različne umetne svetove. Na trgu je treba za virtualna očala, slušalke in krmilnik odšteti 400 dolarjev (približno 408 evrov), mobilna aplikacija je brezplačna.