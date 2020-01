Zvezdni prah: našli kar 7,5 milijarde let star material

"To je pravi zvezni prah," je navdušen vodilni avtor študije Philipp Heck , sicer izredni profesor na Univerzi v Chicagu. Delci so nastali, ko se je formirala zvezda, ko je umrla, pa jih je razneslo po vesolju in postali so del novih zvezd, planetov, lun in - kot v tem primeru - tudi meteoritov.

Med preučevanjem meteorita Murchison, ki je na Zemljo padel pred 50 leti, so znanstveniki odkrili najstarejšo znano snov na našem planetu. Našli so namreč delce prahu, ki naj bi bili stari kar 7,5 milijarde let. Kako daleč v zgodovini vesolja je to, najbolj zgovorno priča podatek, da so starejši celo od našega sončnega sistema.

Študijo je opravila skupina ameriških in švicarskih znanstvenikov, izsledke pa so objavili v reviji Proceedings of the National Academy of Sciences. Da bi ugotovili starost delcev, so merili, koliko časa so bili izpostavljenim kozmičnim žarkom.

Večina delcev, ki so jih preučevali, je sicer mlajša, stara nekje med 4,6 in 4,9 milijarde let. "Le okoli 10 odstotkov zrnc prahu je starejših od 5,5 milijarde let, 60 odstotkov je "mladih", starih med 4,6 in 4,9 milijarde, ostali so nekje vmes," je pojasnil Heck. Za primerjavo: Sonce in z njim osončje naj bi nastalo pred 4,6, Zemlja pa pred 4,5 milijarde let.

Heck je sicer prepričan, da so v Murchisonu in drugih meteoritih še starejši delci, "le našli jih še nismo". Najstarejši doslej najden, je bil sicer star "le" 5,5 milijona let.