Žvižgačica: Facebook dobiček postavlja pred javno dobro

V intervjuju za informativni program 60 minut v nedeljo je Haugenova razpravljala o svoji odločitvi, da bo spregovorila o notranjem delovanju tehnološkega velikana in dejala, da jo je vznemirila politika podjetja, ki prioritetizira dobiček pred javno varnostjo. "Prišlo je do navzkrižja interesov med tem, kaj je bilo dobro za javnost in tem, kaj je bilo dobro za Facebook," je dejala Haugenova in dodala, da se je Facebook vedno znova odločal za optimizacijo svojih interesov, na primer dobička.

Pojasnila je, da dokumenti, ki jih je zbrala in delila z Wall Street Journalom in ameriškimi organi pregona kažejo, da podjetje javnosti laže glede svojega napredka v boju proti sovraštvu, nasilju in neresničnim podatkom. "Različica Facebooka, ki obstaja danes, družbo deli in povzroča etnično nasilje po vsem svetu," je dejala.

Kot je pojasnila, jo je Facebook k sodelovanju povabil leta 2019, potem ko je več kot desetletje delala v tehnološki industriji, tudi pri Pinterestu in Googlu. Pogodbo o zaposlitvi je podpisala pod pogojem, da se bo lahko ukvarjala z bojem proti dezinformacijam, saj je bila to zanjo tudi osebna težava. Potem ko sta se spustila v spletne zarote, je namreč izgubila prijatelja, poroča The Guardian.