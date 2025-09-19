Svetli način
NSi in SLS napovedujeta povezovanje pred volitvami

Ljubljana, 19. 09. 2025 22.15 | Posodobljeno pred dvema minutama

"Slovenija potrebuje razvojno koalicijo," sporoča Nova Slovenija po tem, ko sta se sestala njen novi predsednik Jernej Vrtovec in predsednica Slovenske ljudske stranke Tina Bregant. Stranki sporočata, da sta odprti za sodelovanje na državnozborskih volitvah, ki so prihodnje leto predvsem zato, da bi desna sredina izgubila čim manj glasov in imela vpliv pri oblikovanju državotvorne politike.

Predsednica SLS, Tina Bregant, je izrazila prepričanje, da bo s tem sodelovanjem volivcem omogočena dejanska možnost za uresničitev njihovih političnih pričakovanj. Opozarja na pomembnost iskrenega sodelovanja med strankami, ki delijo enake vrednote, kar bi lahko pomembno prispevalo k boljši prihodnosti državljank in državljanov.

Ena ključnih točk zbliževanja NSi in SLS so skupne vrednote, še posebej na področju ekonomske politike. Breganova je poudarila nestrinjanje z aktualnimi davčnimi obremenitvami. SLS se prav tako aktivno zavzema za pomembnost regionalizacije in uvedbo pokrajin ter izpostavlja ključno vlogo slovenskega kmeta pri zagotavljanju nacionalne samooskrbe, kar so vrednote, ki so po njihovem mnenju ključne za razvojne usmeritve.

Glede oblike sodelovanja je Bregantova pojasnila, da je do volitev še čas. Osrednji namen pogovorov je dogovor, ki ga bodo nato obravnavali in potrjevali nadzorni organi SLS in izvršilni odbor stranke. 

Sodelovanje med posamezniki z desne sredine, vključno z Anžetom Logarjem, pa ni novost. Bregantova je omenila, da je stike vzpostavila z vsemi, ki delijo podobne vrednote, celo tistimi, ki so morda tudi usmerjeni bolj "proti levi, pri čemer se je navezala na socialno naravnanost SLS.

