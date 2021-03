Obala ponovno odprta, gostinci se sprašujejo o smiselnosti ukrepov

Po treh tednih je obalno-kraška regija znova na seznamu oranžnih regij. Kar pomeni, da je morje spet dostopno tudi celinskemu delu Slovenije. Na s soncem obsijani, od burje prepihani Obali gneče danes kljub temu ni bilo. Sprehajalci na koprski promenadi so sicer spoštovali ukrepe, a se hkrati spraševali o njihovi smiselnosti. Enako tudi gostinci, ki ne razumejo, da teras ne smejo odpreti. Gostje pri njih tako kupljeno hrano in pijačo brez upoštevanja razdalje jedo in pijejo na bližnjih klopcah.

