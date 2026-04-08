Gospodarstvo

Obljube o nižanju davkov: nerazumevanje ali populizem?

Ljubljana, 08. 04. 2026 09.52 pred 20 dnevi 2 min branja 40

Avtor:
Sara Volčič
Proračun

Kdor je vsaj malo v medijih spremljal nedavno bitko za krmilo države in sedeže v državnem zboru, ni mogel zgrešiti številnih obljub, ki so jih politiki širokogrudno obljubljali volivkam in volivcem, če bodo volili zanje. Obljube, ki jih davkoplačevalci sicer vedno radi slišimo, pa vendar se poraja vprašanje, ali so njihove napovedi res uresničljive in kaj bi to sploh pomenilo za državno finančno pogačo?

Zdaj obstaja orodje, kjer lahko vsak od nas postane finančni minister, to je orodje, ki simulira državni proračun. Prvi neodvisni think tank, ki obljublja boljše odločitve za državo. V ozadju sta dva izmed najbogatejših Slovencev, Boštjan Bandelj in Jure Knez, podjetnika, ki vlagata v oblikovanje javnih politik, z željo po razvoju države. Podatki ne nadomeščajo politike, jo pa vse bolj usmerjajo in vprašanje je le, v čigavo korist. Direktorica Inštituta Razvojnik Sonja Šmuc je pojasnila, kako to orodje deluje v praksi in odgovorila na vprašanja, kaj se zgodi, ko nekdo zniža davke, kje nastane luknja ter ali si lahko hkrati želimo nižje davke in več ter boljše storitve. Ali bi torej morali najprej znižati davke ali najprej izboljšati učinkovitost države?

"Res je, da so finance in proračun taka "zahtevna žival" za razumeti, ampak na koncu so pri denarju vse stvari zelo podobne kot pri družinskem budžetu: koliko si dobil, koliko potrebuješ in kadar je tukaj razlika, se moraš odločiti, ali boš znižal to, kar si želiš, da se te stvari uskladijo, ali pa boš poiskal, kako lahko zaslužiš več. Ali bom še kaj dodatno delala ali bom še komu kaj pomagala. Skratka, na koncu je tako tudi pri proračunu, če ga želimo imeti uravnoteženega. Seveda se pri domačih financah tudi zadolžimo, ampak takrat moramo vedno imeti tudi plan, kako bomo to odplačali. Pri javnih financah pa včasih tega ni," je nazorno opisala sogovornica. Politiki nam pogosto ponujajo nekaj, kar matematično ne gre skozi, ob tem se poraja vprašanje, ali je težava v nerazumevanju ali gre zgolj za populizem?

proračun davki sonja šmuc
KOMENTARJI40

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SkrajnoDesni
08. 04. 2026 15.23
Če se socialo malo bolj nadzira in omeji s strožjimi kriteriji se ves denar povrne. Zakaj bi eni delali pošteno in plačevali nekoga, ki ali se mu ne da delati ali pa doma fuša?
vednokontra
08. 04. 2026 14.56
Da nižanje davkov deluje dokazujejo na Polskem, Češkem, Latviji, Litvi, Estoniji in Hrvaški, ki nas prehitevajo po skupnem BDP in kupni moči. Seveda pa je potrebno narediti javni sektor konkurenčen, prevetriti socijalo in omogočiti ljudem ki delajo, da zaslužijo več. Na koncu se v državno blagajno steče več za vse. Vse to učijo v prvem letniku Ekonomske fakultete. Da kvazi novinarji in FDV diplomanti trosijo nuboloze in pamflete je znam panike, neznanja in strahu za lastne položaje.
Vesela Jasna
08. 04. 2026 15.59
Pomemben je BDP per capita, ne skupen BDP. Indija ima 100x večji skupen BDP kot Švica in 25x manjši BDP per capita. Ti pa tvoja ekonomija.
Maki3322
08. 04. 2026 14.54
Če hočete znižati davke je potrebno pred tem narediti sledeče; Javno upravo po občinah je potrebno očistiti tako, da so zaposleni sposobni narediti 85% z lastnim kadrom. Zdaj pa se dogaja, da občinske uprave naredijo 15 in 20 % ostalo pa naročijo pri zunanjih izvajalcih in dobro plačajo. Sedaj imajo dobre plače za nič narediti.
Vesela Jasna
08. 04. 2026 13.44
Naslov pa: "Obljube o nižanju davkov: nerazumevanje ali populizem?" Populizem je vedno povezan z neznanjem in nerazumevanjem. Po domače povedano: bedak govori drugim bedakom, to kar želijo slišati. In potem vsi srečni ploskajo sami sebi. Realnost je pa tam nekje, daleč stran in čaka, da kruto udari z vso močjo.
Samo navijač
08. 04. 2026 13.29
A ce se davki visajo je tudi populizem ??
Vojko Kos
08. 04. 2026 12.11
Dokler bo toliko javnega sektorja kot ga je, je nemogoče znižati davke.
Kapitan007
08. 04. 2026 13.15
Ni problem samo v javnem sektorju...največji problem je, da vsak, ki hodi v službo, dela še za tri, ki so doma, ne delajo nič ali pa na črno in uživajo v socialni državi.
Vesela Jasna
08. 04. 2026 13.34
Premalo je policajev, učiteljev, medicinskih sester, zdravnikov, vzgojiteljev, terapevtov, ni osebja za DSO-je itd. itd. Povsod v JS primankuje ljudi. Sprašujem kje boš znižal število zaposlenih v JS, če jih je že sedaj premalo v skoraj vseh sektorjih?
stoinena
08. 04. 2026 14.20
vesela jasna ...preveč je tistih, po pisarnah.
Vesela Jasna
08. 04. 2026 15.51
Ja, seveda. Spet nekaj na pamet. Ko je pa treba malo počakati na UE, je pa spet vse narobe. Ljudje še sami ne veste, kaj bi sploh radi.
MAGAvojc
08. 04. 2026 12.01
pa zazna korupcijo :D
peglezn
08. 04. 2026 11.55
znižat davke in odhodke za razne bluzatorje. Osebno mi res dol visi, če si bi moralo 3/4 levičarjev poiskati delo, primerno njihovemu znanju in izkušnjam, tako kot velja za vse ostale.
PoorMillionaire
08. 04. 2026 11.45
Ampak nekaj ključnega je pozabila omenit v tem "družinskem budgetu". Če imaš v družini dva, ki ti na veliko kradeta iz družinskega proračuna, potem nima več veze računica koliko dobiš in kje vzameš, da drugje pokriješ. In to je tisto BISTVO, ki najeda našo državo.
Vladna norost
08. 04. 2026 11.36
Eden od največjih populizmov in laži je obdavčili bomo bogate, obdavčili bomo najbogatejše... Nič ne bodo obdavčili bogate in najbogatejše. Vedno se potem najbolj obdavči srednji razred, vedno! Bogatih in najbogatejših niti nimajo interesa obdavčiti, ker jim ravno bogati in najbogatejši omogočijo vzpon na oblast s financiranjem. In potem so orodje v rokah bogatih in najbogatejših. V naši državi hočejo višje davke, nove davke, davke na davke...da lahko futrajo svoje politične nevladnike, agitatorje, da lahko financirajo korupcijo, korupcijske operacije, lopovščino...
pepe007
08. 04. 2026 11.30
Če pogledamo malo kaki projekti se financirajo iz javnega denarja (slovenski in EU proračun), je jasno, da se davkov pobere preveč in se delajo stvari, ki so nepotrebne in neumne. Drži pa, da je nemogoče naenkrat znatno znižati davke.
galeon
08. 04. 2026 11.11
Davle se da znižat. Denar se nadomesti pri lenuhih, ki dobivajo podpore za nedelo.
oježeš
08. 04. 2026 11.22
Najprej naj začnejo pri sebi. Zmanjšati parlament oziroma poslance za 50%, ker kot je videti na prenosih s sej, jih vedno skoraj polovica manjka, nekaj nezainteresiranih za dogajanje, kar pomeni, da bi parlament deloval bolj strokovno, če bi jih bilo za polovico manj. torej bi že tukaj prihranili kar nekaj denarja. Zmanjšati svoje stroške, nehati deliti denar političnim strankam, te naj si same zaslužijo denar za svoje delovanje ali najdejo sponzorje. Prenehati denarno podpirati bajno bogato cerkev, naj sama skrbi za svoje uslužbence, ne da samo grabijo denar, drugi naj pa preživljajo njihove zaposlene. In še kup zadev, kjer bis e dalo prihraniti na kupe denarja. Tako pa, politiki pri sebi ne bi nič varčevali (saj ne), druge bi pa za njihovo potrošnjo, tudi neupravičeno dvigali davke do skrajnosti. Zakaj ne vrnejo davčno stopnjo na 9,5%, kot je bilo že davno nazaj rečeno, da bo 22 % le začasna. Pa namesto, da bi varčevali, se raje nabija davke.
Lark
08. 04. 2026 10.58
Ne bluzite, največji populizem je višanje davkov. Baje, da se obdavči bogate in izboljša status družbe kot celote. Realnost pa je samo, da se denar od srednjega - delovnega sloja, prerazporedi med socialce, ter pijavne prisesane na državni proračun... Jest sem za 30% davek na dobiček, če bi za to kaj dobil, tako pa je davek 22%, storitev pa na nivoju tega, da bi morala biti stopnja 10%...
Bad Minton
08. 04. 2026 10.49
Višanje davkov do neke mere gre in davčni izplen se viša. Ko davki narastejo preveč, začnejo podjetja crkovati ali pa se preselijo v druge države, davčni izplen doma pa začne padati. To točko smo zdaj že dosegli
modelx
08. 04. 2026 10.48
hja, noben ne bi plačeval davkov in vsi bi od države hoteli vse.
Groucho Marx
08. 04. 2026 11.27
Oba dela povedi sta napačna.
4krogci
08. 04. 2026 10.47
Ko pride Janšari na oblast (smatra se da v petek) bo ukinil vse davke miljonarom...ostali smrtniki v drzavi bomo pa dobili za darilo 25% DDV!
Groucho Marx
08. 04. 2026 11.28
Za začetek poskusi raje z dvema krogcema.
kritika1
08. 04. 2026 10.37
Nižanje davkov je lahko nevarno ali pa ne. Najprej bo treba v tej naši državi sprejeti nek splošen dogovor o tem, do kje naj sploh seže država, kaj naj b njena pristojnost in v povezavi s tem tudi zagotoviti dejansko učinkovito delovanje javnega servisa. Sploh ni pomembno na katero področje se osredotočimo, naj bo to zdravstvo, šolstvo, socialna politika ..., dejstvo je, da so sistemi preveč obsežni, preveč birokracije in premajhen učinek, stroški pa bistveno previsoki glede na učinke. Če bi bil javni servis privat družba bi bil že v stečaju, že dolgo nazaj. Poglejte kaj se počne. Ustanovi se nova ministrstva rekoč, da to ne bo dodatno breme a podatki to v celoti zanikajo. Šolski primer povsem zavoženega projekta je dolgotrajna oskrba z ministrsko ekipo na čelu. Popoln fiasko. Denar samo vrgli skozi okno in to milijone. Do ustanovitve tega famoznega resorja so naloge opravljali centri za socialno delo, potem pa vse postaviti na glavo in evo, ni ne informacijskega sistema, sistem sploh ne deluje in kdo bo za to odgovarjal? Uradniki, ki delajo od doma? Osnovni princip, ki bi moral veljati je najprej se vprašamo ali imamo denar, kadre, prostore, če tega ni, potem je treba zagotoviti najprej to, potem gremo naprej. Če kdo misli, da si tak luksuz oskrbe v domovih za starejše lahko privoščimo, potem naj pove, od kje dobiti denar. In evo, minister najde vir, novo dajatev? V štirih letih stvar ni stekla, to je katastrofa. Šolstvo, ja fino je uvesti neke nove predmete brez odgovora na vprašanje imamo denar in kadre in tu je zgodba še bolj komična. Že itak ni ne denarja ne kadra a minister mirno doda nove vsebine, da o učnih pripomočkih sploh ne govorimo. Poglejte si kaj se tu dogaja, ko vsako leto nekdo napiše nekaj novega in evo, novi delovni zvezki, učbeniki ... in to ne enotno za vso "veliko" državo ampak dobesedno vsaka vsa ima nek svoj sistem? I ko pridemo do gradnje cest, železnic, tu pridemo pa do tistega največjega kupa denarja, ki ponikne. In če samo to, kar je tu zapisno seštejete ugotovite, da imamo najdražji sistem daleč naokoli in najslabše storitve. Če vam servis za avto ne ustreza, ker je predrag, ker niso storitve dobre ga preprosto zamenjate ali pa celo zamenjate avto, ker se preveč kvari. V javnem servisu tega luksuza preprosto nimate. Poglejte si primer NLB, ko leva politika benti, da smo vanjo zmetali milijarde. Ja res se je dokapitalizirala in na srečo prodala. V času, ko ni več državna blagajna je ta banka zacvetela, Država je že zdavnaj dobila nazaj ves vložen denar a tega vam ne bodo povedali. Ne bodo vam povedali, da se je banka očistila, da se je število zaposlenih prepolovilo in naredijo več in bolje kot prej? Zakaj? Samo en razlog je, ni več državna blagajna, blagajna politike, ki je preko državne banke financirala politično nastavljene kadre v podjetjih iz katerih je potem denar poniknil neznano kam! Če bi javno uprav tako sanirali kot so NLB, bi imeli raj v tej naši deželici. Tako pa, nova vlada in vse se spet postavi na glavo, spet delitve ali združevanja resorjev, spet armada novih kadrov, odpustili pa niso še nikogar???
modelx
08. 04. 2026 10.50
nobena majhna države ni poceni. prvo bi morali denar pobran iz davkov smotrno porabiti - preveč gre recimo za podkupnine in slabe naložbe. šele tedaj bi dejansko videli, koliko so zares previsoki in če se dajo znižati.
zibertmi
08. 04. 2026 10.35
večina nas ve ,da se preko davkov polni proračun iz katerega funkcionira država.od plač v javnem sektorju ,občin,gradenj,vseh vrst.doplačila k pokojninam in zdravstvu.itd.če ne bo denarja ne bo ničesar,niti otroških dodatkov in nadomestil za brezposelnost,subvencij vseh vrst.od najemnin do plačil položnic,za najbolj ranljive
kristinahopsasa
08. 04. 2026 12.39
In večina nas tudi ve, da je tega absolutno preveč. Neomejena denarna socialna pomoč, neomejena bolniška, neomejeno....
Kritikizstajerske
08. 04. 2026 10.34
Populizem in nerazumevanje kako drzava funcionira
25.maj
08. 04. 2026 10.29
zmanjšati število zaposlenih po občinah, ukiniti vse mogoče agencije za prodajanje megle, poostriti socialno pomoč, spodbujanje ljudi, da gredo delat, racionalizirat zdravstveno in šolsko osebje, pa bi morda šlo z znižanjem davkov, slovenija je danes že toliko socialno razslojena, da blefiranje s socialno enakostjo ne pelje nikamor, priznati si moramo, da koncept levice ni ustrezen, čeprav tudi janševa razprodaja vsega predstavlja katastrofo
4krogci
08. 04. 2026 10.49
in glavno....ukinitev plačevanja DUHOVNIKOV in CERKVE in jo prisilit v plačilo DDV in vse stroskov pri pobiranju dnarja....
bibaleze
Portal
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
cekin
Portal
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
