Obvezna božičnica: 'Pravica, ki velja za vse' ali lažno upanje pred volitvami?

"Želimo si, da se trud zaposlenih pozna tudi v njihovih denarnicah," je poudaril finančni minister Klemen Boštjančič in dodal, da gre za "pravico, ki velja za vse" in ne le za nagrado. Kljub priznanju, da bo vplivača na gospodarstvo in javne finance je Boštjančič zagotovil, da vlada ne želi delovati enostransko in da bo ključno najti rešitev v dialogu s sindikati in delodajalci, ki bo "dolgoročno vzdržna" in sprejemljiva za vse, ne pa "kaprica vlade, ki obremenjuje in duši gospodarstvo".

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Blaž Cvar je ostro zavrnil interpretacijo vlade in jo označil za "predvolilno kampanjo", saj bi po njegovem mnenju socialni dialog moral potekati za zaprtimi vrati pred kakršnokoli javno objavo. "Če tole ne bi bila že predvolilna kampanja, potem bi se najprej usedli za mizo in izvedli socialni dialog," je poudaril Cvar in opozoril, da je neprimerljivo božičnico primerjati z evropskimi državami, saj ima Slovenija že zdaj precej visoke obveznosti do delavcev, vključno z vštevanjem malice v delovni čas in togim sistemom odpuščanja.

Cvar je bil še posebej kritičen do načina komunikacije vlade, saj je predlog objavila v javnosti, preden se je o njem sploh posvetovala s socialnimi partnerji. To ustvarja "lažno upanje" med zaposlenimi, medtem ko mnoga podjetja, ki se soočajo z ohlajanjem gospodarstva in primanjkljajem v državni blagajni, take obveznosti ne morejo izpolniti. Cvar je opozoril, da takšno ravnanje lahko podjetja potisne na rob preživetja.

Državna sekretarka z ministrstva za finance Katja Božič je pojasnila, da je vladna pobuda namenjena spodbujanju razprave v okviru socialnega dialoga. Končni cilj je razbremeniti delo v Sloveniji, povečati privlačnost dela in izboljšati gmotni položaj vseh zaposlenih, tako v javnem sektorju kot v gospodarstvu, kar bi vplivalo tudi na motivacijo in dodano vrednost. "Vlada si želi s tem ukrepom spodbuditi razpravo v okviru socialnega dialoga," je poudarila. Na ministrstvu so prepričani, da takšne rešitve terjajo sodelovanje.