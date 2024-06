Oče v zaporu: Cena je zelo visoka!

Pred letom dni so ga na podlagi mednarodne tiralice ujeli na Hrvaškem, saj je pred zaporom, ki ga je čakal v Sloveniji, z ženo in otroki zbežal v BiH, od koder so prišli njegovi starši, ki so tam imeli tudi hišo. Obetal si je, da bo lahko svoje "grehe" poplačal z družbeno-koristnim delom, zadnjo, najvišjo kazen pa da bo prestajal z vikend zaporom.

OGLAS

A tako, kot se marsikomu pogosto zgodi v življenju, se njegova matematika ni izšla. Vse sodbe, za katere je bilo sprva odrejeno, da jih bo poplačal z družbeno-koristnim delom, in zadnjo sodbo zaradi goljufije so združili in v seštevku je nabral za sedem let in tri mesece zaporne kazni. Prvič smo ga srečali v mariborskem zaporu septembra 2023, kamor so ga prepeljali iz pripora v Zagrebu, tokrat pa smo ga obiskali v zaporu na Dobu, kamor so ga iz Maribora premestili 5. decembra lani.

Pogovor z obsojencem Denisom Pašagićem FOTO: Sara Volčič icon-expand

"Po prvem prispevku so se pod člankom pojavili komentarji, kako nam je v zaporu lepo, kaj vse imamo na voljo, kako to ni nobena kazen. Rad bi povedal, da nekdo, ki ni nikoli bil v zaporu, ne ve, kako je tu. Saj je dobro poskrbljeno za nas, imamo tudi možnost izobraževanja, lahko delamo, četudi je nagrada za delo zelo skromna, a če imaš zunaj družino, otroke tako kot jaz, je cena biti v zaporu izjemno visoka. Otroci rastejo brez očeta in oni niso prav nič krivi za stvari, ki sem jih jaz storil," je opisal obsojenec, 41-letni Denis Pašagić, ki ima iz dveh zakonov pet otrok. Kot boste videli danes v novi Kriminalni zgodbi v oddaji Svet na Kanalu A, ga vsi vsak teden obiskujejo, najbolj pa se veselijo, ko lahko enkrat na mesec pri njem tudi prespijo. V zaporu na Dobu imajo namreč možnost nočitve s partnerko oziroma tudi z otroki, kar Pašagiću izjemno veliko pomeni, še bolj pa njegovim otrokom, ki se vedno v joku ločijo od njega.

Svoja dejanja 41-letnik močno obžaluje. FOTO: Sara Volčič icon-expand