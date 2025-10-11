Svetli način
Naslovnica

Od jaškov do stranišč – delo, ki ga ne vidimo, a vsi potrebujemo

Ljubljana, 11. 10. 2025 09.16 | Posodobljeno pred 42 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Petra Čertanc Mavsar
Komentarji
7

Delajo ponoči, v dežju, med nevarnimi plini in umazanijo. Vzdržujejo cevi, čistijo ulice, praznijo stranišča in bolnišnične hodnike. Za večino – nevidni. A brez njih ne bi bilo ogrevanja, javnega prevoza in urejenih mest.

Vsako jutro ob 7. uri si nadene rokavice, iz omarice vzame razkužilo in se poda v neznano. Nikoli namreč ne ve, kaj jo bo pričakalo za zaprtimi vrati dveh javnih stranišč, za katere skrbi. Delo Zlatke Alebegič ni priljubljeno, je pa nepogrešljivo. Vsak dan znova pobira robčke, briše nevidne sledi, pospravlja za nekom, ki se je prehitro odpravil naprej – in vmes včasih zadrži dih. "Opravijo potrebo in ne potegnejo vode za sabo," opisuje prizore, na katere naleti vsak dan znova. Higienske navade ljudi so različne, tako kot odnos, ki ga kažejo do sočloveka. Mnogi jo gledajo zviška, pripoveduje, se pritožujejo nad njenim delom. Le nekaj metrov stran komunalni delavec Sandi Muhič pobira narkomanske igle: "S tem se srečujemo vsak dan. Vsak dan je isto. Treba je paziti, da ne pride do poškodbe," pravi, medtem ko jih meče v posebno, za to namenjeno škatlo. Bolj kot nesnaga, ki ga vsako jutro pričaka, ko pride v službo, ga prizadene neprijaznost in brezbrižnost ljudi – prepričanje, da bo za njimi vedno nekdo pospravil: "Zelo malo ljudi se ustavi in nas pohvali. Več se jih pritožuje. Pridejo v opitem stanju in nas žalijo". 

Brez njih ni toplega tuša in jutranje kave 

Pod Ljubljano je 1800 kilometrov cevi. Po njih se pretakata plin in topla voda. Vse, kar potrebujete, da si boste zjutraj skuhali kavo, se stuširali s toplo vodo in si pozimi ogreli stanovanje. Vse to pa še zdaleč ni samoumevno – sanacije, delo na globini, v neposredni bližini plina, ki pušča, in vroče vode. "Nikoli ne veš, kaj te čaka, preden se odpre graben. Za ventil ne veš, ali drži ali ne drži 100%, plina ne vidiš, ga samo vohaš, pa še to ne, če ga je premalo," pripoveduje Jernej Gregoriš, ki vzdržuje plinsko omrežje pod Ljubljano. "So zadeve, ki se lahko grdo končajo," še doda.

Nič bolj varno ni delo tistih, ki skrbijo za toplovod. Nadzorujejo več kot 1100 jaškov, tik ob pari in vroči vodi. Če gre kaj narobe, so poškodbe lahko hude in resne. "Voda pozimi pride do 100 stopinj, para okoli 200," pravi Mitja Kompara. Zdaj odpravljajo poškodbe na ceveh, da ne bo težav pozimi, ko bo treba ogrevati domove. Ker so ob sanacijah pogosto zaprte ceste, dovodi vode in plina do uporabnikov, je pritožb, pravi, veliko: "Zelo se razburjajo, ko so brez tople vode. Ampak bolje, da so brez tople vode kot brez ogrevanja pozimi."

"Bruhanje je najtežje. Vse ostalo še gre"

Ljudi, ki opravljajo težke poklice, ki so pogosto tudi slabo plačani, družba najbolj odriva na rob. Dela, ki jih opravljajo, so večini nevidna. Marsikdaj potekajo ponoči ali zelo zgodaj zjutraj. "V hierarhiji poklicev so najbolj vrednoteni tisti, ki prinesejo to, kar bi si sami želeli – visok status, veliko denarja, lepo in prijetno delo. Vse, kar to ni ali čim manj je to, je odrinjeno na margino," pojasnjuje doktorica sociologije Aleksandra Kanjuo Mrčela. 

Kulturo skrbi za drugega bi morali gojiti že v vrtcih in šolah, je prepričana. Že otroci morajo vedeti, da je vsako delo cenjeno in je vrednota. "Včasih ne veš, ali bi prijel vreče ali bi počistil najprej wc. Ali je pobruhano ali voda ni potegnjena. Bruhanje je najhuje. Vse ostalo še gre," svoj delovni dan opisuje Nevenka Berus, strežnica v naši največji bolnišnici. Kljub temu, da pospravlja za drugimi, se neprijetnim komentarjem mimoidočih, pojasnjuje, težko izogne: "Včasih se počutiš manjvrednega".

V rubriki 24ur Inšpektor o tem, koliko ljudi dela za minimalno plačo in ali kot družba znamo poskrbeti za tiste, od katerih je odvisno naše udobje in brezskrbnost.

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
stoinena
11. 10. 2025 09.40
+1
taka držba smo, da ne plačamo teh ljudi kolikor ste opisali da so pomembni, kar je seveda res. druga plat te naše fanj družbe je, da pustimo narkomane da se veselo pikajo kjer hočejo. a ne znate v gozd v brunarico jih nastanit, dajte jim drogo, saj to hočejo. higijeno ljudi naučite že v vrtcih, aja ne smemo ker potem se starši zbunijo. starše naučite higijene z javno sramoto. ne pa da se vse skriva, pod kako že, zasebnost. dokler bo tisti, ki nič ne spoštuje v družbi bolj zaščiten kot ostali bo tako. a tistemu, ki je čez okno pobegnil nihče ni mogel us**liti enega v nogo. tolko da se ga ustavi. aja, ne smeš. no, upam da se je kdo vprašal kako ja otroku po takšnem nasilju. res, smo super družba.
ODGOVORI
1 0
Covid 19
11. 10. 2025 09.39
+2
Vsi se šolajo za računalničarje..vse bo crknilo,ker ne bo nihče znal nič več in tako bomo uvozili tujce,ki bodo vnašali svoj sistem kulturo,postali bomo manjšina,podložna manjšina.Že sedaj smo .Krive so vse vlade od leta 91.Mladina se zajebava na socialni..drugi fakultativci brez delovnih navad pa bi bili vsi na visoki nogi materialno preskrbljeni preko vrha sklede,za nič delat..botoks in tik tok generacija bo pogrebla državo,če ne izvolimo nekoga,ki bo ta folk prisilil delat.
ODGOVORI
2 0
stoinena
11. 10. 2025 09.57
se strinjam. to sigurno ne bo levičar.
ODGOVORI
0 0
bb5a
11. 10. 2025 09.39
-1
Da maš tako službo, kj dost v življenju nisi naredu, verjetno že osnovna šola ni šla čez... pamet je bolj omejena... in realno kj druzga niso niti sposobni delat... spoštovanje in plača sta pa primerna temu.
ODGOVORI
2 3
stoinena
11. 10. 2025 09.42
+2
ne vem če si opazil, ampak ni da ima ta družba od vseh hudo šolanih kaj koristi. ni vse izobrazba. niti ni vsak ki se je na ta svet pojavil, ne po svoji želji, imel možnost se učiti. staršev in situacij si ne izbereš. če boš kdaj okusil, boš razumel.
ODGOVORI
2 0
Betuul
11. 10. 2025 09.28
+5
Plača : 2500 neto! Takoj in zdaj
ODGOVORI
5 0
