Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti
Od marihuane do kokaina: 'Za vogalom, v dveh minutah'

Ljubljana, 06. 12. 2025 08.00 | Posodobljeno pred 9 minutami

Petra Čertanc Mavsar
19

"To je generacijsko popularno", pripoveduje mladi dijak o uporabi prepovedanih drog. Ne le, da so droge dostopnejše kot kadarkoli, mladi pred njimi nimajo strahu, pogosto pa tudi premalo informacij. Porast duševnih stisk pa je uporabo drog le še povečal.

Tretjina mladih med 15. in 24. letom je že kadila marihuano, vsaj enkrat v življenju pa jo je probal skoraj vsak drug 17 letnik, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Kot kaže pa mladi z lahkoto dostopajo tudi do vseh ostalih prepovedanih drog. "V šoli, v razredu ziher dobiš nekoga, ki ti proda", pravi dijak, ko smo ga vprašali kje in kako pridejo do teh substanc. "To poteka v dveh minutah. Ti mu daš denar, on ti da to, kar hočeš in to je to!", pojasnjuje drugi.

"Preprodajalci so drogo začeli prodajati tudi mladoletnim"

Še pred kratkim preprodajalci prepovedanih drog niso prodajali mladoletnim. "Imeli so prepoved sami pri sebi - mladoletnim nikoli",  pravi Mina Paš z Drog Arta, združenja, ki se zavzema za zmanjševanje škodljivih posledic drog in alkohola med mladimi. "Zdaj se je to kar precej spremenilo. Dostopnost je postala mnogo, mnogo boljša, kot je bila leta nazaj", nadaljuje.

Pri dostopnosti večine drog smo v samem evropskem vrhu. "Ko se danes pogovarjamo z mladimi, vsak ve našteti celo paleto drog, vedo tudi povedati, kje jih dobijo", pravi Tanja Udrih Lazar s Kliničnega inštituta medicine, dela prometa in športa."

Zelo veliko je uporabe sintetičnih drog. "Uporabnikom so izredno dostopni in običajno tudi ne vedo, da gre za sintetični kanabinoid", pravi kriminalist Mišo Radovnčevič. Ti izdelki so pogosto dostopni tudi legalno, saj država psihoaktivne substance prepoveduje počasneje, kot jih proizvajalci izumljajo.

Kako bo država ukrepala ter kako zajeziti dostopnost drog mladim pa v rubriki 24ur Inšpektor, kjer boste videli tudi laboratorijsko analizo psihoaktivnih substanc, ki smo jih naročili prek spleta in prejeli po pošti.  

IceFashion
06. 12. 2025 08.39
+2
En mulc se dela pametnega, da lahko dobi kokain v dveh minuta. V dveh minutah se klica ne da opraviti, zato prosim, ne zavajajte ljudi, ker to preprosto ni res.
ODGOVORI
2 0
Sarko Sarko
06. 12. 2025 08.36
-2
ta nora golobova vlada pa bi to legarizirala. narod zbudi se ...
ODGOVORI
1 3
suleol
06. 12. 2025 08.41
aja oni so krivi
ODGOVORI
0 0
Mekenzi
06. 12. 2025 08.33
+0
Danes kokain, drogo dobiš prej kot alkohol in tobak, zato so krivi vsi ki so vladali v Sloveniji. 😭🇸🇮
ODGOVORI
1 1
leviindesnikekci
06. 12. 2025 08.32
+6
Najprej se naj pomete pri politikih. A oni se ne bodo testirali za droge, ker ne to prevelik poseg v njihovo telo. Takle mamo.
ODGOVORI
6 0
bu?e24 1
06. 12. 2025 08.38
+1
Tako od vrha gre to vedno
ODGOVORI
1 0
ZMERNI DESNIČAR
06. 12. 2025 08.28
+5
Propad zahodne civilizacije. Razlog tega je pa človekove pravice in sicer pravice kriminalcev, poveličevanje kriminalcev na drugi strani demoniziranje policije in jemanja pravice policiji… pa seveda zablojeno sodstvo in nizke kazni za kakršnokoli kaznivo dejanje. Srečo imamo da imamo še vedno dokaj normalni narod, če bi imeli takšno sodstvo in zapore v Ameriki bi bila amerika na nivoju kolumbije, venezulere, DRC in podobnim
ODGOVORI
6 1
marker1
06. 12. 2025 08.27
+7
Saj bosta Levica in Svoboda kmalu legalizirali vsaj travo. Pred prihajajočimi volitvami bosta to prioritetni zadevi. Po volitvah bo pa tišina o tej temi. Že večkrat videno.
ODGOVORI
7 0
Tako pac je
06. 12. 2025 08.27
+5
V cuzo s preprodajalci,spremenit zakone.
ODGOVORI
5 0
NIAR
06. 12. 2025 08.25
+3
Država ne bo ukrepala. Vsi vemo zakaj
ODGOVORI
3 0
Vera in Bog
06. 12. 2025 08.23
+0
Mladina danes ne ve kaj dela, država mora skrbeti za njihov razvoj, nikakor se tega ne bi smelo pustit
ODGOVORI
2 2
Inhumed
06. 12. 2025 08.22
+7
"Še pred kratkim preprodajalci prepovedanih drog niso prodajali mladoletnim." Ko to reče nek "strokovnjak", je jasno kje smo.
ODGOVORI
7 0
Inhumed
06. 12. 2025 08.25
+4
Pred časom je bilo mogoče težje pridt do kontaktov. Cifre se niso kar talale okoli, vse se je dogajalo veliko bolj skrivoma. Ampak dlerji nikoli niso imeli "moralnih zadržkov".
ODGOVORI
5 1
Bibilu
06. 12. 2025 08.21
+2
Tak da ze 20 let nazaj ni bilo tezko prit do drog... Zlatko je zapel za kajenje marihuane - ti poznas enga k jo je, jaz pa enga k je ni 😂
ODGOVORI
2 0
Uporabnik1888402
06. 12. 2025 08.20
+2
Rezultati svetovnega boja proti drogam.
ODGOVORI
3 1
Bibilu
06. 12. 2025 08.18
+3
Pri nas so kadili cigarete 4-5 in se plinirali, travo 7 razred letnik 2002-2010.. V srednji soli so poznali vse, extazi, koko, speed, ketamin, sladoled, auporini, sanvali, helexi, lorami, tudi zaldiari - zadnjih 5 je zdravniskih "zdravil" na recept 🙂
ODGOVORI
3 0
Vera in Bog
06. 12. 2025 08.15
+6
No evo demokracija brez vrednot
ODGOVORI
7 1
BroNo1
06. 12. 2025 08.14
+11
Na žalost to naš sistem dovoli?! Že takoj bi morali skočiti, ko so ljudje na socialni zunaj pa bogat avtopark….vsi mitibariči živijo id prodaje drog….
ODGOVORI
11 0
