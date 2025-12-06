Od marihuane do kokaina: 'Za vogalom, v dveh minutah'

Tretjina mladih med 15. in 24. letom je že kadila marihuano, vsaj enkrat v življenju pa jo je probal skoraj vsak drug 17 letnik, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Kot kaže pa mladi z lahkoto dostopajo tudi do vseh ostalih prepovedanih drog. "V šoli, v razredu ziher dobiš nekoga, ki ti proda", pravi dijak, ko smo ga vprašali kje in kako pridejo do teh substanc. "To poteka v dveh minutah. Ti mu daš denar, on ti da to, kar hočeš in to je to!", pojasnjuje drugi.

"Preprodajalci so drogo začeli prodajati tudi mladoletnim"

Še pred kratkim preprodajalci prepovedanih drog niso prodajali mladoletnim. "Imeli so prepoved sami pri sebi - mladoletnim nikoli", pravi Mina Paš z Drog Arta, združenja, ki se zavzema za zmanjševanje škodljivih posledic drog in alkohola med mladimi. "Zdaj se je to kar precej spremenilo. Dostopnost je postala mnogo, mnogo boljša, kot je bila leta nazaj", nadaljuje.

Pri dostopnosti večine drog smo v samem evropskem vrhu. "Ko se danes pogovarjamo z mladimi, vsak ve našteti celo paleto drog, vedo tudi povedati, kje jih dobijo", pravi Tanja Udrih Lazar s Kliničnega inštituta medicine, dela prometa in športa."