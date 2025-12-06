Od marihuane do kokaina: 'Za vogalom, v dveh minutah'

Tretjina mladih med 15. in 24. letom je že kadila marihuano, vsaj enkrat v življenju pa jo je probal skoraj vsak drug 17 letnik, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Kot kaže pa mladi z lahkoto dostopajo tudi do vseh ostalih prepovedanih drog. "V šoli, v razredu ziher dobiš nekoga, ki ti proda", pravi dijak, ko smo ga vprašali kje in kako pridejo do teh substanc. "To poteka v dveh minutah. Ti mu daš denar, on ti da to, kar hočeš in to je to!", pojasnjuje drugi.
"Preprodajalci so drogo začeli prodajati tudi mladoletnim"
Še pred kratkim preprodajalci prepovedanih drog niso prodajali mladoletnim. "Imeli so prepoved sami pri sebi - mladoletnim nikoli", pravi Mina Paš z Drog Arta, združenja, ki se zavzema za zmanjševanje škodljivih posledic drog in alkohola med mladimi. "Zdaj se je to kar precej spremenilo. Dostopnost je postala mnogo, mnogo boljša, kot je bila leta nazaj", nadaljuje.
Pri dostopnosti večine drog smo v samem evropskem vrhu. "Ko se danes pogovarjamo z mladimi, vsak ve našteti celo paleto drog, vedo tudi povedati, kje jih dobijo", pravi Tanja Udrih Lazar s Kliničnega inštituta medicine, dela prometa in športa."
Zelo veliko je uporabe sintetičnih drog. "Uporabnikom so izredno dostopni in običajno tudi ne vedo, da gre za sintetični kanabinoid", pravi kriminalist Mišo Radovnčevič. Ti izdelki so pogosto dostopni tudi legalno, saj država psihoaktivne substance prepoveduje počasneje, kot jih proizvajalci izumljajo.
Kako bo država ukrepala ter kako zajeziti dostopnost drog mladim pa v rubriki 24ur Inšpektor, kjer boste videli tudi laboratorijsko analizo psihoaktivnih substanc, ki smo jih naročili prek spleta in prejeli po pošti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.