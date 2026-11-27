V središču Ljubljane so slovesno prižgali praznične luči, s čimer se je v prestolnici uradno začelo decembrsko praznično dogajanje. Med obiskovalci na Prešernovem trgu je bil tudi glasbenik Rok Piletič, ki je z bratom ustvaril eno najbolj prepoznavnih prazničnih skladb pri nas. Ob tej priložnosti je poudaril, da je december za glasbenike izjemno intenziven, a hkrati čaroben čas. "Lučke so res, se mi zdi, naš največji mega hit, ki smo ga ustvarili v življenju, v karieri do zdaj, in je združila vse generacije," je pojasnil Piletič in dodal, da je na uspeh pesmi izjemno ponosen, saj jih občinstvo v tem času vedno povezuje s prazničnim vzdušjem.
Decembrski nastopi na prostem običajno potekajo v zgodnejših večernih urah, izjema pa bo najdaljša noč v letu. Rok Piletič bo namreč letošnje silvestrovanje preživel delovno na Mestnem trgu v Ljubljani, kjer si bo oder prvič delil s pevko Evo Boto. Glasbenika sta že pripravila načrt za nastop, ki bo vključeval tudi nekaj duetov. Medtem ko se v središču mesta začenjajo praznični dogodki, pa na drugem koncu prestolnice, v dvorani Stožice, poteka velik glasbeni spektakel.
Dve uveljavljeni slovenski rock skupini, ki sta na glasbeni sceni prisotni že več kot tri desetletja, pa sta nocoj v Stožicah združili moči in pripravili dvojni koncert. Zanimanje za skupni nastop je bilo izjemno, saj so vstopnice za prvi večer pošle v rekordnem času, zaradi česar so organizatorji dodali še en koncertni termin. Glasbeniki so za občinstvo pripravili prenovljen program, ki obsega tako nove skladbe kot tudi uspešnice, ki so jih skupaj izvajali že pred enajstimi leti. Zvezdniško zasedbo v Stožicah je spremljalo veliko navdušenje, eden izmed nastopajočih pa je razkril, da je bil odziv publike tako hiter, da je sam zamudil nakup vstopnic za svojo družino za prvi večer.
Prižig lučk v Ljubljani pa prinaša tudi začetek bogate sezone brezplačnih prazničnih koncertov na prostem. Dogajanje bo letos razporejeno na petih različnih lokacijah, pri čemer se bo glavnina prireditev odvila v drugi polovici decembra. Osrednje prizorišče bo ponovno Kongresni trg, kjer bodo nastopila uveljavljena glasbena imena, kot so Mi2, Big Foot Mama in Bruno Rački. Pestro bo tudi na silvestrovo, saj bo vstop v novo leto organiziran na več odrih. Poleg Roka Piletiča in Eve Boto bodo na drugi lokaciji zbrane zabavali Čuki in Manca Špik, na tretjem odru bosta nastopila Koala Voice in Klemen Klemen, medtem ko bosta na največjem, Kongresnem trgu, občinstvo v novo leto popeljala Lea Sirk in Samuel Lucas.
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