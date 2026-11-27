V središču Ljubljane so slovesno prižgali praznične luči, s čimer se je v prestolnici uradno začelo decembrsko praznično dogajanje. Med obiskovalci na Prešernovem trgu je bil tudi glasbenik Rok Piletič, ki je z bratom ustvaril eno najbolj prepoznavnih prazničnih skladb pri nas. Ob tej priložnosti je poudaril, da je december za glasbenike izjemno intenziven, a hkrati čaroben čas. "Lučke so res, se mi zdi, naš največji mega hit, ki smo ga ustvarili v življenju, v karieri do zdaj, in je združila vse generacije," je pojasnil Piletič in dodal, da je na uspeh pesmi izjemno ponosen, saj jih občinstvo v tem času vedno povezuje s prazničnim vzdušjem.

Decembrski nastopi na prostem običajno potekajo v zgodnejših večernih urah, izjema pa bo najdaljša noč v letu. Rok Piletič bo namreč letošnje silvestrovanje preživel delovno na Mestnem trgu v Ljubljani, kjer si bo oder prvič delil s pevko Evo Boto. Glasbenika sta že pripravila načrt za nastop, ki bo vključeval tudi nekaj duetov. Medtem ko se v središču mesta začenjajo praznični dogodki, pa na drugem koncu prestolnice, v dvorani Stožice, poteka velik glasbeni spektakel.