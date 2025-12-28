Naslovnica
Odkrijte čarobnost Rogle: Zimska pravljica, ki se ji je težko upreti

Rogla, 28. 12. 2025 17.30 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Taya Damjan
Moja Slovenija Rogla

Rogla se v prazničnem decembrskem času potrjuje kot ključna zimska destinacija, ki kljub pomanjkanju snega po Sloveniji ponuja polno smučarsko sezono. Tokrat raziščemo bogato zgodovino in pestro ponudbo tega priljubljenega pohorskega centra, od smučišč do velnesa in tradicionalne kulinarike, ki privablja tako domače kot tuje obiskovalce.

Rogla je ena redkih lokacij v Sloveniji, kjer je smučarska sezona že nekaj časa v polnem teku. Ponudba raznovrstnih aktivnosti se neprestano nadgrajuje in je namenjena obiskovalcem skozi vse letne čase, s poudarkom na zimskih športih, ki so glavni razlog za privabljanje domačih in tujih turistov.

Turistični razvoj na Rogli se je začel pred približno petdesetimi leti, s ključno vlogo Stare koče kot začetne točke turizma v Zrečah in na širšem Pohorju. Prvo smučišče je bilo zgrajeno leta 1973 in je predstavljalo temelj smučarskega dela destinacije. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so uspehi slovenskih smučarjev dodatno prispevali k promociji in priljubljenosti Rogle. Finančna moč Uniorja je bila ključna pri zagotavljanju potrebnega zagona za razvoj turistične infrastrukture, s čimer se je utrdila pozicija Rogle kot pomembnega turističnega središča.

Drugi velik pospešek turističnega razvoja je nastopil v devetdesetih letih, ko so Zreče zgradile terme, kar je predstavljalo drzen in finančno zahteven korak naprej. V osemdesetih letih pa je Rogla naredila še en pomemben korak s poudarkom na športnih pripravah, kar je privedlo do povečanega obiska tudi v poletnih mesecih. 

Najnovejši velik mejnik je bila Pot med krošnjami Pohorje leta 2016, ki je zopet pritegnila izjemno pozornost in dnevnemu turizmu omogočila še večji zamah. To kaže na konstantna vlaganja in razvojno naravnanost, ki omogoča rast in prepoznavnost destinacije.

Decemberski čas prinaša pestro dogajanje, saj je smučišče, ko drugod snega primanjkuje, idealna destinacija za zimske radosti, od dnevnega smučanja do nočne smuke in številnih zabavnih prireditev, ki so se začele že pred božičnimi prazniki in bodo trajale vsak dan prvih dni januarja.

Gostom je po intenzivnih dejavnostih na prostem na voljo obsežna ponudba za sprostitev. V hotelih Planja in Natura sta na voljo dva velnes centra, ki ponujata plavanje, masaže in savne. Središči sta zasnovani avtentično in zagotavljata celovito regeneracijo. Poseben poudarek je tudi na gastronomski ponudbi pod blagovno znamko 'Okusi Rogle', ki vključuje tradicionalne jedi pohorske regije. Med njimi izstopajo pohorski lonec in borovničev zavitek, ki sta značilna za to območje. 

Rogla velja za priljubljeno družinsko smučišče, predvsem zaradi svoje terenske konfiguracije in ponudbe šole smučanja. Za letošnje praznike so dodatno okrepili animacijski program v hotelih in na smučišču. Kot novost so uvedli ski partije, kjer nastopajo znani slovenski glasbeni izvajalci, s čimer želijo ustvariti živahno in zabavno vzdušje ob smučanju in kulinaričnih doživetjih. Rogla je tako uspela najti ravnotežje med tradicionalnim smučarskim turizmom, celoletno destinacijo za športnike in poslovne goste ter družinsko prijaznim okoljem, ki vsako leto zabeleži več kot 200.000 smučarjev. 

Rogla Pohorje smučanje Pot med krošnjami

