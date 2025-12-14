Odkrijte skrite čare Maribora: Mesto z dušo in prazničnim utripom

Turistični vodič Jure Golež nam je Maribor predstavil skozi prizmo treh prelomnih točk, ki so mestu vtisnile današnji značaj. Prvi mejnik sega v 12. stoletje, ko je Maribor pridobil mestne pravice, kar mu je omogočilo pobiranje davkov in gradnjo mestnega obzidja, s čimer je začel postajati pomembno regionalno središče. Drugi ključni dogodek se je zgodil v 19. stoletju z prihodom južne železnice, ki je sprožila industrijsko revolucijo in Mariboru prinesla vlogo največjega ter najpomembnejšega mesta Štajerske v habsburški monarhiji. Jure poudarja, da je Maribor danes tako lep, kot še nikoli ni bil. To odraža ponos prebivalcev na mesto z izrazitim štajerskim karakterjem, ki je viden tudi v današnjem utripu.

Maribor, mesto z izrazitim značajem, se med prazniki ovije v čarobno vzdušje, ki vabi k raziskovanju. V galeriji E2rd v starem mestnem jedru Maribora predstavljajo unikatne lokalne izdelke. Ta butična galerija ponuja tako atelje za oblikovanje nakita, z zbirko Bonboniera, kot tudi razstavni prostor za umetniška dela, med katerimi izstopa slika Polnočni poljubi Mitje Ficka. Poleg prodaje že oblikovanih kosov, galerija omogoča udeležbo na delavnicah za ustvarjanje unikatnega nakita, prilagojenega posamezniku. Posebno vrednost prostoru dodajajo tudi novoodkrite zgodovinske štukature, ki pričajo o bogati obrtniški tradiciji mesta.

Sprehodili smo se tudi po lepo urejenem Lentu, ki je domovanje najstarejše trte na svetu. Ta impresivna 450-letna Guinnessova rekorderka, je postala prava ikona slovenskega turizma in nedvomno najbolj obiskana znamenitost Maribora. Tina Heinrich je obiskovalcem zaželela dobrodošlico v ambientu te izjemne trte in predstavila popolnoma prenovljen prostor, ki je bil nagrajen na Festivalu Odprte hiše Slovenije. Prejšnje leto so odprli tudi center, ki ponuja bogato izbiro vin. Poleg degustacij vrhunskih vin lahko gostje uživajo tudi v lokalni kulinariki in se preko digitaliziranih zaslonov poglobijo v zgodbo najstarejše trte.

Maribor je zares destinacija, ki ponuja veliko več kot se zdi na prvi pogled. Poleg zgodovinskih znamenitosti in vinskih doživetij so obiskovalcem na voljo tudi edinstvena doživetja, kot je piknik ob Dravi z lokalnimi dobrotami v košari, ki omogoča prijetno in sproščeno preživljanje časa v naravi.