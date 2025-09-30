Svetli način
Odkrijte skrite kotičke naše dežele z oddajo Moja Slovenija

Ljubljana, 30. 09. 2025 15.10

POP TV
Na POP TV danes prihaja nova sezona oddaje Moja Slovenija. Vsak torek bomo pred oddajo 24UR v družbi voditeljice Taye Damjan raziskovali lepote naše države. Že naslov oddaje Moja Slovenija pove, da gre za dogodivščine v dvanajstih slovenskih mestih, v katerih je ekipa raziskala skrite kotičke, slikovite uličice in prisluhnila zgodbam domačinov.

Na POP TV ob torkih ob 18. 40 uri in Kanalu A ob sredah ob 17. 50 uri.

S projektom, ki je nastal v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo, bomo spoznavali lokalne običaje, kulinariko in celo vraže. V prvi epizodi se bomo odpravili na skrajni vzhod države in tam obiskali razgledni stolp Vinarium, eno najbolj obiskanih turističnih znamenitosti v Prekmurju, ki omogoča razgled na štiri države.

Prva epizoda se osredotoča na razgledni stolp Vinarium v Prekmurju, ki je ena najbolj obiskanih turističnih točk in ponuja panoramski razgled na območja štirih držav, kar prinaša edinstveno doživetje za gledalce.

 Voditeljica Taya Damjan je pred prvo epizodo povedala: "Za vas se podajam na raziskovanje po naši prečudoviti deželi, ne glede na to, ali raziskujete zgodovinske znamenitosti v Lendavi ali se družite in uživate ob tradicionalnih prireditvah v Beltincih, boste lahko doživeli lepoto in gostoljubje prekmurske pokrajine." 

Pripravite se na odkrivanje Lendave, Beltincev in še mnogo več v oddaji Moja Slovenija in se pridružite pustolovščini.

