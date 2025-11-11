Vodja prometnih policistov: 'Alkotest je zelo zanesljiva naprava'

Alkotesti so še vedno veljavna podlaga za kaznovanje pijanih voznikov, saj je ustavno sodišče njihovo veljavnost podaljšalo za eno leto, da se zagotovi prometna varnost. Policija zagotavlja, da so naprave kalibrirane in zanesljive, postopki na terenu pa za zdaj ostajajo nespremenjeni. Akcija nadzora prometa med martinovanjen pa je pokazala, da je stanje kritično. Uniformirani gost v oddaji je bil Ivan Kapun.

Vikend po Martinovem, enem najbolj kritičnih na cestah zaradi alkohola, je prinesel rekorderja, ki so ga morali policisti pridržati do streznitve, pa tudi vprašanja številnih voznikov, ali alkotesti po odmevni odločitvi Ustavnega sodišča sploh še veljajo. To je razsodilo, da alkotesti in voznikova izjava o strinjanju z rezultatom ne zadoščata za dokazovanje prekrška. Stopnjo alkoholiziranosti bi lahko potrdil le strokovni pregled ali meritev z etilometrom. V Sloveniji jih imamo le 20 - niso primerni za uporabo na terenu, postopek pa je zamuden. Državni zbor ima zdaj leto dni časa, da odpravi neustavnost, vmes pa velja dosedanja ureditev.

'Policisti delajo enako naprej'

Kaj to pomeni za varnost na cestah, delo policije in že tako črno prometno statistiko? V studio je prišel Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi (GPU). "Policisti delajo enako naprej," je zatrdil. Spomnil je, da ima zakonodajalec po odločitvi ustavnega sodišča leto dni časa, da to uredi. Kapun je poudaril, da je alkotest oziroma indikator, kot mu pravijo policisti, vsako leto kalibriran, "tako da je to zelo zanesljiva naprava". Preden je šel v uporabo, ga je preveril tudi Inštitut za sodno medicino. Pojasnil je, da so tam primerjali rezultate alkotestov s strokovnimi pregledi in ugotovili, da so se "alkotesti izkazali za zanesljiv aparat". Poleg tega so bili celo ugodnejši za kršitelje kot strokovni pregled, dodaja sogovornik.

Že majhne količine alkohola vplivajo na voznikove sposobnosti FOTO: AP icon-expand