Vodja prometnih policistov: 'Alkotest je zelo zanesljiva naprava'

Vikend po Martinovem, enem najbolj kritičnih na cestah zaradi alkohola, je prinesel rekorderja, ki so ga morali policisti pridržati do streznitve, pa tudi vprašanja številnih voznikov, ali alkotesti po odmevni odločitvi Ustavnega sodišča sploh še veljajo.
To je razsodilo, da alkotesti in voznikova izjava o strinjanju z rezultatom ne zadoščata za dokazovanje prekrška. Stopnjo alkoholiziranosti bi lahko potrdil le strokovni pregled ali meritev z etilometrom. V Sloveniji jih imamo le 20 - niso primerni za uporabo na terenu, postopek pa je zamuden. Državni zbor ima zdaj leto dni časa, da odpravi neustavnost, vmes pa velja dosedanja ureditev.
'Policisti delajo enako naprej'
Kaj to pomeni za varnost na cestah, delo policije in že tako črno prometno statistiko? V studio je prišel Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi (GPU). "Policisti delajo enako naprej," je zatrdil. Spomnil je, da ima zakonodajalec po odločitvi ustavnega sodišča leto dni časa, da to uredi.
Kapun je poudaril, da je alkotest oziroma indikator, kot mu pravijo policisti, vsako leto kalibriran, "tako da je to zelo zanesljiva naprava". Preden je šel v uporabo, ga je preveril tudi Inštitut za sodno medicino. Pojasnil je, da so tam primerjali rezultate alkotestov s strokovnimi pregledi in ugotovili, da so se "alkotesti izkazali za zanesljiv aparat". Poleg tega so bili celo ugodnejši za kršitelje kot strokovni pregled, dodaja sogovornik.
Odločitev ustavnega sodišča pa bo prinesla spremembo."Ker imamo v Sloveniji vse pravne akte narejene na 150 odstotkov, bomo morali uporabljati etilometre," je pojasnil Kapun. Pravi, da so ti"pogojno uporabni v vozilih", saj zahtevajo električno energijo in so zato primerni predvsem za uporabo v policijskih postajah ali na t. i. stacionarnih točkah. Sogovornik opozarja, da bo takšna sprememba bi pomenila bistveno daljši čas postopkov pri alkoholu, kar bo vplivalo tudi na hitrost obravnave voznikov in zmanjšalo splošno učinkovitost policije na terenu: "Tega ne bo v vsakem vozilu, saj tega ne more biti v vsakem vozilu."
S tem bo posledično opravljenih manj preizkusov, vse analize pa kažejo na neposredno povezavo: več opravljenih preizkusov pomeni manj vinjenih voznikov na cesti, razlaga Kapun.
Zdaj bo treba dokupiti vsaj 150 etilometrov in jih postaviti na lokacije, da bodo čim bolj dosegljivi za policiste, ki bodo delai na terenu. "Ena od možnosti je tudi, da se ta pravila nekoliko omilijo in da se tudi v Sloveniji omogoči uporabo ročnih etilometrov, ki delujejo na baterijo in se lahko prevažajo v vozilu, tako kot to počnejo v marsikaterih evropskih državah," meni. Napovedal je tudi spremembo "famoznega zapisnika", kjer več ne bo besede se strinja oziroma se ne strinja.
Celoten pogovor z Ivanom Kapunom si lahko ogledate v priloženem videoposnetku.
