Nov zapor: 23 modulov, obiski preko noči, sojenja, terapevtska skupnost

Petnajst obsojencev, ki so prestajali kazen v odprtem režimu odprtega oddelka na Igu, je že na novi lokaciji, v stavbi, ki ima sicer 60 postelj. Odprti oddelek je zunaj ograjenega dela zapora, ob izobraževalnem centru za zaposlene. Tukaj se obsojenci prosto gibajo, dovoljena je uporaba mobilnih aparatov in interneta. V novo stavbo odprtega oddelka so se z Iga tako tudi pripeljali sami. Selitev tistih, ki bodo tja prišli v spremstvu - torej obsojencev in pripornikov, ki so na Povšetovi v Ljubljani, pa bo sledila v kratkem, kot nam je ob ogledu njihovega novega začasnega domovanja za visoko in strogo varovano betonsko ogrado povedal direktor ZPKZ Ljubljana Goran Narić. Operativni vodja Vladimir Antunović nas je nato vodil v zaprti del zapora, v katerem je 328 postelj. Večinoma so enoposteljne in dvoposteljne, nekaj pa je tudi troposteljnih sob.

Velika pridobitev je, da se poti zaprtih in ostalih obiskovalcev ali zaposlenih v zaporu nikjer ne bodo križale, kar zagotavlja veliko večjo varnost, kot nam je povedal Antunović. Tako bo že dostop za privedbe in specialna vozila, ki bodo izvajala spremstva zaprtih, denimo v zdravstvene ustanove ali na sodišča, ločen od ostalih, na primer vozila za dostavo hrane za kuhinjo ali materiala za mizarske ali druge delavnice, ki bodo delovale v zaporu. Vsa ta vozila in tudi njihovi potniki bodo temeljito pregledani pred vstopom in ob izhodu iz zapora, po potrebi tudi podvozja vozil, saj so v ta namen na tleh narejene špranje, takšne, kot jih imajo mehaniki. Velika pridobitev pa so tudi 4 sobe za začasno namestitev, v katerih bodo prespali tisti, ki jih bodo privedli v zapor sredi noči. Na Povšetovi je bilo zaradi tega nemalo težav, saj so ob nočnih namestitvah med spanjem motili in vznemirjali ostale zaprte.

V zaporu bo 23 namestitvenih modulov, ki bodo med seboj ločeni in bodo lahko delovali povsem samostojno. "Lahko rečem, da imamo 23 zaporov v enem zaporu," je povedal direktor Narić, kar je sila pomembno, če imamo v mislih organiziran kriminal, zajetje kakšne kriminalne združbe. Zapor Ljubljana bo v večjem delu tudi na novi lokaciji namenjen priporu.

Prostor za obiske za steklom. FOTO: Sara Volčič

Doslej so morali priprte iz kriminalne združbe nameščati v različne zapore v državi, da se ne bi med sojenjem srečevali, tukaj to ne bo več potrebno. Varnost je tukaj neprimerljivo višja, prav tako pa ne bo zahtevnih spremstev na sojenja, saj bodo sojenja lahko potekala v zaporu. Tukaj je namreč v ta namen narejena tudi velika sodna dvorana, ki poenostavlja zahtevne procese. Prav tako ne bo potrebe, da bi sojenja v zaporu spremljalo in varovalo veliko število policistov, vozil, posebne ali specialne enote policije. V največjem modulu bo lahko šestnajst zaprtih, v njem bo sedem enoposteljnih sob, tri dvoposteljne in ena troposteljna. Najmanjši modul bo sestavljen iz šestih enoposteljnih sob.

Dvoposteljna soba s pogledom na notranje dvorišče. FOTO: Sara Volčič

Vsaka soba ima možnost namestitve televizorja, ki si ga bodo morali zaprti sami kupiti, lastno kopalnico z WC-jem, umivalnikom in tušem, vsak zaprti ima svojo pisalno mizo, pridobitev pa je tudi majhen hladilnik, ki ga bo imel vsak v svoji omari.

Vsak zaprti bo imel v sobi tudi svoj hladilnik. FOTO: Sara Volčič

Vsak modul ima tudi svoj dnevno bivalni prostor s kuhinjo, veliko mizo, na kateri bodo lahko obedovali, svojo pralnico in govorilnico, ki je v majhni sobici, ki bo zagotavljala večjo zasebnost med klicanjem domačih. Modul ima nadalje tudi kadilnico, tako da se ne bo več kadilo po sobah, prav tako dostop do notranjega dvorišča, kjer so klopi, manjše igrišče za košarko, miza za namizni tenis ter nekaj orodij za telovadbo. Režim gibanja na prostem bo različen za obsojence in pripornike. Hrana bo v module dostavljena na vozičkih. V modulih, v katerih bodo zaprte osebe preko dneva lahko izven svojih sob, bodo obroke hrane lahko pojedli v dnevno bivalnem prostoru, v vseh ostalih primerih bodo zaprti hrano dobili v svoje sobe. Skupni bivalni prostor ima tudi televizijo, koliko programov bo na voljo, še ni znano. V zavodu bo na voljo tudi sedem fitnesov, saj pri zaprtih spodbujajo gibanje, zdrav življenjski slog, ki igra pri resocializaciji pomembno vlogo.

Prostor za duhovno oskrbo. FOTO: Sara Volčič

"Na Povšetovi smo imeli velike težave z organizacijo različnih obravnav za zaprte, tukaj zdaj ne bo več te zadrege. Na voljo bodo obravnave za nasilje in spolno nasilje, za odvisnosti od psihoaktivnih snovi, torej droge in alkohol, prav tako se bomo posvečali nekemičnim odvisnostim. Povsem na novo pa se uvaja tudi terapevtska skupnost za tiste, ki bodo želeli priti na kraj svoji odvisnosti," je povedala socialna delavka Tina Mijatović. Novost je tudi prav poseben prostor, ki je drugačen od ostalih. Gre za prostor za duhovno oskrbo, v katerega proseva dnevna svetloba, saj je na stropu narejena okrogla kupola, ki spominja na znani nekdanji rimski tempelj, zdaj cerkev Panteon v Rimu. Prostor za duhovno oskrbo bo namenjen različnim verskim skupnostim, vse verske aktivnosti pa se bodo izvajale glede na izražene potrebe zaprtih oseb in v dogovoru s predstavniki verskih skupnosti.

Zaprti bodo delali v mizarski delavnici. FOTO: Sara Volčič

V zaporu bodo obsojenci, lahko tudi priporniki delali v mizarski in drugih delavnicah, kjer bodo izdelovali pohištvo za potrebe zaporov, pa tudi za zunanje naročnike. Na voljo so velike proizvodne hale, želijo si, da bi lahko opravljali tudi različne nacionalne poklicne kvalifikacije, ki so na voljo v drugih zaporih.

Na voljo imajo več prostorov, dve učilnici in dve predavalnici ter še sedem prostorov, ki bodo namenjeni izobraževanju, prostočasnim aktivnostim in po novem tudi delovni terapiji, ki je na Povšetovi ni bilo. Po prehodu zaprtega dela zapora, v katerem- zanimivo- ni nobenih rešetk, smo vstopili na zunanji del, kjer bodo potekale športne aktivnosti, ki pa ne bodo vsakodnevne, ampak bo šlo za posebej organizirane dejavnosti. Tukaj si oko odpočije na travnatem stadionu za nogomet, poleg je tekaška steza, pa igrišče za košarko, tu so tudi orodja za telovadbo pod milim nebom. Tako kot vsa notranjost v zaporu, razen sob - bivalnih prostorov zaprtih, je tudi tukaj vse pod videonadzorom.

Pod milim nebom bo mogoče igrati nogomet in teči. FOTO: Sara Volčič

Tukaj je tudi razgledni stolp, ki so ga po vodji oddelka za varnost Andreju Kužniku, poimenovali Andrejev stolp, od koder bo s prostim očesom moč nadzorovati dogajanje na športnih površinah.

Iz varnostnih razlogov nam števila pravosodnih policistov, ki bo varovalo in nadziralo 221 zaprtih, bodisi obsojencev in pripornikov, ko se bodo preselili s Povšetove (kapaciteta zaprtega dela je 328), niso posredovali. "Na splošno lahko povemo, da bodo vsi pravosodni policisti iz obstoječega zapora razporejeni na novo lokacijo. Glede na velikost, arhitekturno umestitev novozgrajenega zavoda in potrebe dela, bomo vsekakor potrebovali nove zaposlitve tako pravosodnih policistov, inštruktorjev kot strokovnih in drugih delavcev. Zato imamo redno objavljene različne natečaje za zasedbo teh delovnih mest," so zapisali iz službe za odnose z javnostmi Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij. Kljub boljšim delovnim pogojem za zaprte in veliko bolj prijaznim pogojem za bivanje zaprtih oseb, pa gotovo tudi tu ne bo manjkalo izzivov.

Poseben prostor za umik zaprte osebe, ki ogroža sebe ali druge. FOTO: Sara Volčič

Prihajalo bo gotovo do kakšnih težav, do stisk ali konfliktov med zaprtimi. Če bodo ti ogrožali sebe ali koga drugega, če bodo uničevali pohištvo, jih bodo lahko namestili v poseben prostor, kjer jih bodo lahko zadržali 12 ur, največ pa 72. V tem prostoru ni prav ničesar, zaprta oseba dobi posebno oblačilo, s katerim si ne more narediti nobene poškodbe in je ves čas pod videonadzorom.

86 milijonov evrov, kolikor je stala celotna investicija za skupno 388 zaprtih oseb in izobraževalni center za zaposlene, je veliko. A na to, kot je poudaril direktor Narić, je treba gledati ne kot na pridobitev zgolj in samo za zaprte osebe, ampak tudi za zaposlene, ki so na Povšetovi delali v popolnoma neprimernih pogojih. "Vse, kar vložimo v resocializacijo zaprtih ljudi, ki so kršili zakon, izvrševali kazniva dejanja, je v resnici investicija v vse nas, v našo varnost," je dodal direktor Narić.

V novem zaporu so tudi družinske sobe za prenočitev. FOTO: Sara Volčič

Da bi bila resocializacija zaprtih, sprememba njihovega življenjskega sloga, iskanje poštenih poti zaslužka čim bolj uspešna, je zelo pomembno ohranjanje socialnih vezi, saj so tudi obsojenci in priporniki ljudje, ki imajo svoje sorodnike, partnerje, tudi otroke.