Odsvetovana uporaba pitne vode v Poljanski dolini ob Kolpi

Javno podjetje Hydrovod Kočevje je to opozorilo objavilo včeraj na svoji spletni strani. Ob tem so zapisali, da gre za možnost onesnaženja pitne vode v vodovodnih sistemih Bilpa, Vrh – Krkovo, Spodnji Log, Brezovica – Vimolj, Laze pri Predgradu, Knežja Lipa, Predgrad – Dol, Koprivnik, Kostel – Kaptol – Delač in Žaga.

Agencija RS za okolje je zaradi požara v Melaminu in možnih vplivov na okolje še na dan nesreče naročila odvzem vzorcev reke Rinže na treh lokacijah. Dan pozneje so sporočili, da prvi izsledki kažejo, da je bila vsebnost epiklorhidrina zaznana na dveh lokacijah, a da koncentracije ne presegajo največje dovoljene koncentracije za dobro stanje površinskih voda.

Ob tem pa dodajajo, da se vodni viri za Kočevje in okolico nahajajo zunaj vplivnega območja nesreče v podjetju Melamin, zato oskrba porabnikov poteka nemoteno in je varna.

Nato je agencija ponovno naročila vzorčenje, ob tem pa so predlagali občini Kočevje in družbi Melamin takšno spiranje opreme in površin, prizadetih v požaru, da ni možen iztok v vodotoke. Poleg tega so predlagali, naj direkcija za okolje obvešča imetnike vodnih dovoljenj na tem območju in omeji rabo vode tam, kjer obstaja povezava med reko Rinžo; podjetje Hydrovod pa naj opravlja analize pitne vode.

"Menimo, da odsotnosti epiklorhidrina po tem dogodku ni možno povsem izključiti, zato predlagamo, da naše ugotovitve upoštevajo in temu prilagodijo analize tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk ter notranji nadzor," so še dodali takrat.

Eksplozija v Melaminu – največja tehnološko nesrečo v Sloveniji do zdaj

Do eksplozije in nato požara v kočevskem Melaminu je prišlo 12. maja zjutraj. Gre za največjo tehnološko nesrečo v Sloveniji do zdaj. Eksplozija je terjala življenja šestih ljudi, več je bilo ranjenih.