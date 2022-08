Ogenj zajel prikolico, pri Trojanah zaprta štajerska avtocesta

Zaradi gašenja vozila je zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru med priključkoma Blagovica in Trojane. Pred Blagovico je nastal približno dva kilometra in pol dolg zastoj, s PU Ljubljana pa sporočajo, da so ogenj, ki je zajel prikolico tovornega vozila, že pogasili in da bo promet kmalu sproščen. Zaradi reševanja vozil, ujetih v zastoju, so začasno zaprli avtocesto tudi proti Ljubljani, med Vranskim in Trojanami.

Obvoz je možen po regionalni cesti preko priključkov Lukovica ali Blagovica in Trojane, kjer so na posameznih odsekih prav tako že zastoji. O požaru na vozilu so bili ljubljanski policisti obveščeni ob približno 5.30, tja so takoj napotili interventne službe. Podatke o tem, kako in zakaj je zagorelo, še zbirajo, je povedal Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana. Obvoz je možen po regionalni cesti preko priključkov Lukovica ali Blagovica in Trojane, kjer so na posameznih odsekih prav tako že zastoji. FOTO: Dars Potnike še pozivajo, naj v zastoju na avtocesti ustvarijo reševalni pas.