Domen Kumer: Nisem tip človeka, ki bi v avtu poslušal svojo muziko

Priljubljeni slovenski glasbenik Domen Kumer, ki letos praznuje 20. obletnico glasbene kariere, je v POPkastu priznal, da leta hitijo. Kumrov veliki odrski debi se je namreč zgodil že 'davnega' leta 2003, ko je pri 19 letih na Emi nastopil s pesmijo Tvoje oči. "Ema je v tistem času predstavljala res en imeniten dogodek na glasbeni sceni," se je spominjal Kumer, ki je tam prvič srečal zvezdi, kot sta Nuša Derenda in Karmen Stavec.

Po Emi se je njegova pot šele dobro začela. Izdal je album, nabral dragocene izkušnje in se nato leta 2005 odločil za nastop na festivalu Melodije morja in sonca, kjer je s pesmijo Do Portoroža tudi zmagal. Prav takrat se je na novinarski konferenci po zmagi pripetil incident, o katerem Domen danes pripoveduje z nasmehom na obrazu. Njegova danes dobra prijateljica Rebeka Dremelj ga je namreč javno obtožila plagiatorstva. Kljub začetnim nesoglasjem sta s pevko, ki jo Kumer ceni prav zaradi njene odprtosti, situacijo hitro rešila in bojno sekiro zakopala s hitom Noro se ujameva. Več o incidentu v POPkastu.