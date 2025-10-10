Domen Kumer: Nisem tip človeka, ki bi v avtu poslušal svojo muziko

Priljubljeni slovenski glasbenik Domen Kumer, ki letos praznuje 20. obletnico glasbene kariere, je v POPkastu priznal, da leta hitijo. Kumrov veliki odrski debi se je namreč zgodil že 'davnega' leta 2003, ko je pri 19 letih na Emi nastopil s pesmijo Tvoje oči. "Ema je v tistem času predstavljala res en imeniten dogodek na glasbeni sceni," se je spominjal Kumer, ki je tam prvič srečal zvezdi, kot sta Nuša Derenda in Karmen Stavec.
Po Emi se je njegova pot šele dobro začela. Izdal je album, nabral dragocene izkušnje in se nato leta 2005 odločil za nastop na festivalu Melodije morja in sonca, kjer je s pesmijo Do Portoroža tudi zmagal. Prav takrat se je na novinarski konferenci po zmagi pripetil incident, o katerem Domen danes pripoveduje z nasmehom na obrazu. Njegova danes dobra prijateljica Rebeka Dremelj ga je namreč javno obtožila plagiatorstva. Kljub začetnim nesoglasjem sta s pevko, ki jo Kumer ceni prav zaradi njene odprtosti, situacijo hitro rešila in bojno sekiro zakopala s hitom Noro se ujameva. Več o incidentu v POPkastu.
- FOTO: Aljoša Kravanja
Leto po zmagi na MMS se je pevec vrnil v slogu - z Banano, ki je močno zaznamovala njegovo kariero. Besedilo za pesem je posledica izziva, ki ga je Domen postavil Steffaniu, in sicer napisati nekaj "norega in izvirnega". Sprva je Kumer celo pomislil, da je besedilo šlo "malo predaleč". Tako kot pri besedilu tudi pri nastopu ni šlo za minimalizem. Na odru je stala napihljiva banana iz portoroške marine, za dvig temperature pa so poskrbele razgaljene brazilske plesalke.
Kako Kumer komentira rumene medije, ki so o njem poročali od vsega začetka njegove kariere in kako družbena omrežja, s katerimi se mora soočati danes? Kako komentira včasih napete odnose v domači glasbeni industriji in ali ga je dejstvo, da je brez dlake na jeziku kdaj spravilo v težave? O tem in marsičem drugem v najnovejši epizodi POPkasta.
