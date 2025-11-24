Opozicija po referendumu zahteva Golobov odstop: Vladni zakon padel

Referendum o prostovoljnem končanju življenja je zavrnil koalicijski zakon. Dan po referendumu sta SDS in Nova Slovenija skupaj pozvali k odstopu predsednika vlade Roberta Goloba. Opozicija trdi, da je to druga nezaupnica koaliciji letos, kar kaže na padec zaupanja ljudi. Golob na drugi strani odgovarja, da je odločanje temeljilo na "vprašanju dostojanstva človekovih pravic in posameznikove izbire" in da izid ni vladni poraz. Poudarja, da to vprašanje ni politične narave in zato ne more vplivati na prihajajoče državnozborske volitve.

Peter Gregorčič je bil presenečen nad rezultatom, ki ga pojasnjuje z odsotnostjo "anti Janša sentimenta". Opozoril je, da so bili Janez Janša in SDS v kampanji za referendum precej v ozadju. Gregorčič meni, da je Cerkev v kampanji odigrala ključno vlogo. Zdi se, da so se volivci odločali glede na vsebino zakona in ne zaradi politične polarizacije, kar je pomenljivo za prihodnje volitve, saj javne raziskave niso pravilno predvidele izida, je rekel.

Igor Lukšič je dejal, da je referendum zares obravnaval zakon in vprašanje smrti. Nasprotnikom zakona je uspelo ustvariti diskurz, kjer so ga predstavili kot "zakon o smrti". Lukšič kritično izpostavlja, da zakon ni bil dobro pripravljen in da so dopolnila, namesto da bi ga izboljšala, ustvarila kontraproduktiven učinek. Prekomerna regulacija in predvsem preveliko breme na zdravnikih, pravnikih ter drugih državnih organih sta zakon po njegovem mnenju naredila "strašljivega". Namesto podrobnega opisa, kaj naj stori država, bi bilo po njegovem mnenju treba bolj delati na kriminalizaciji.

Gregorčič se z Lukšičem strinja, da je bil zakon resnično slab in da so svoje opravili tudi zdravniki ter del pravniške stroke s pojasnili o njegovih pomanjkljivostih. Dejstvo, da ni bilo tradicionalne politične polarizacije, je ljudem omogočilo, da so se v miru poglobili v vsebino in zavrnili zakon, kar ni nujno povezano s strankarsko pripadnostjo. To potrjuje, da so ljudje samostojno premislili.