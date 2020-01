Brez Conorja McGregorja organizacija UFC verjetno ne bi bila tako globalno prepoznavna, kot je danes. V to je prepričan tudi večkratni svetovni prvak v teakwon-doju in kikboksu Tomaž Barada. Legendarni Štajerec se veseli vrnitne zloglasnega Irca v oktagon, hkrati pa upa, da so ga pretekle izkušnje nekaj naučile in da je burno preteklost pustil za seboj.