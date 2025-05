Papež Leon XIV. obiskal grobnico svojega predhodnika

Novi papež je v soboto nepričakovano obiskal grobnico svojega predhodnika, pred katero je pokleknil in molil, je razvidno iz fotografije, ki jo je objavil Vatikan.

Ameriškega kardinala Roberta Francisa Prevosta so kardinali za papeža izvolili v četrtek v četrtem krogu glasovanja. 69-letnik, ki ima perujsko in ameriško državljanstvo, je postal 267. papež, duhovni poglavar 1,4 milijarde katoličanov na svetu in naslednik argentinskega papeža Frančiška. Danes bo imel prvi nagovor z osrednjega balkona bazilike svetega Petra, pri čemer v Vatikanu pričakujejo okoli 150.000 vernikov.