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Perica 2.0 Pro Max: Komedija o življenju sredi tehnološkega kaosa

Ljubljana, 21. 10. 2026 09.32 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Aleksander Pozvek A. J.
Perica Jerković

Umetna inteligenca, roboti, digitalni pomočniki in občutek, da nam tehnologija uhaja iz rok. S temi izzivi se v novi monokomediji Perica 2.0 Pro Max spopada Perica Jerković, ki skozi humor odpira vprašanje, kako se znajti v svetu, ki od nas nenehno zahteva nove posodobitve.

Svet se spreminja s svetlobno hitrostjo. Danes naše travnike kosijo avtonomni roboti, šolske naloge otrok in poslovne dileme pa pogosto rešujejo napredni algoritmi in umetna inteligenca. V tej novi, digitalizirani realnosti se je znašel tudi priljubljeni slovenski komik Perica Jerković

V novi monokomediji Perica 2.0 Pro Max se komik loteva vprašanja, kako se ne izgubiti v vse bolj kaotični resničnosti. Kot poudarjajo ustvarjalci, je v svetu, ki zahteva nenehne posodobitve, smeh postal zadnji analogni upor.

Perica Jerković v predstavi 2.0 PRO MAX
Perica Jerković v predstavi 2.0 PRO MAX
FOTO: osebni arhiv

Jerković se v predstavi znajde v vlogi človeka, ki mu sodobna tehnologija ne daje vedno občutka, da je korak pred drugimi. Medtem ko mlajši sosed razvije kar pet umetnointeligenčnih agentov za pomoč pri vsakdanjih opravilih, se sam počuti kot dinozaver. K temu svoje dodajo še bolečine v križu, škripanje kolen in spletne vsebine, ki so včasih bolj podobne prizorom iz nočne more kot zabavi. 

Ko mu žena podari bon za obisk visokotehnološkega wellness centra R S T, se zdi, da bi lahko končno doživel svoj ponovni zagon. A kot nakazuje že naslov predstave, pot do nove različice samega sebe morda ne bo tako preprosta. In ali je vse, kar obljublja sodobni svet, res namenjeno temu, da nam olajša življenje?

Perica Jerković.
Perica Jerković.
FOTO: osebni arhiv

Ali nas bo umetna inteligenca zamenjala na odru?

Pri Jerkoviću mora biti vsaka podrobnost premišljena, od kadra v videu do strukture nastopa na odru. Kljub vsem tehnološkim prednostim Perica ostaja prepričan, da algoritmi še niso pripravljeni na prevzem vloge komika. "Še kar nekaj časa bo preteklo, preden bo umetna inteligenca znala napisati dobro komedijo," je bil jasen.

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Perica Jerković komedija umetna inteligenca stand-up slovenska kultura

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