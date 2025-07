Petra Parovel: od fitnesa do uspešne podjetnice s Swy

Petra Parovel je razkrila svojo pot do uspeha, izzive podjetništva in iskrenost, ki jo goji s svojo skupnostjo. Razkrila je tudi svoje osebne in poslovne načrte za prihodnost.

Svojo strast do fitnesa je odkrila pri 18 letih, ko je bila na začetku študija geodezije, ki ga je kmalu opustila. Kot je dejala, je že takrat vedela, da želi več od življenja. "Že v otroštvu sem si zadala, da nočem biti kot mama, ki hodi iz službe in domov vedno žalostna in jezna, ker dela 8 ur, in ji gredo vsi na živce." Odločila se je, da bo sama svoj šef, kar jo je vodilo v podjetniške vode.