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'Čeprav sta uspešno shujšala, to ne pomeni, da po svetu hodita suha'

Ljubljana, 12. 06. 2026 17.31 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Nusa_Lesar

Debelost prepogosto razumemo kot posledico volje ali življenjskega sloga, a to še zdaleč ni tako enostavno. S prekomerno telesno težo nimajo težav le običajni smrtniki, temveč tudi svetovno znani zvezdniki. Med tistimi, ki so v zadnjih letih izgubili več kilogramov, so tako Adele, Oprah Winfrey in Rebel Wilson. Tudi one se zavedajo, da ne obstaja samo en razlog za debelost, temveč gre za skupek različnih vidikov.

V svetu blišča in slave so zvezdniki pogosto na udaru, če imajo preveč kilogramov. Prav zato se odločajo za različne načine hujšanja, pri katerih so nekateri učinkoviti in zdravi, spet drugi pa morda nekoliko hitrejši, a lahko tudi nevarni. Z vsem tem pa se spopadajo tudi običajni smrtniki, a pogosto nimajo dovolj informacij o tem, kako pravilno izgubiti odvečne kilograme.

Debelejše ljudi večinoma spremljajo tudi očitajoči pogledi, a vzroke za prekomerno telesno težo je težko povsem poenostaviti. "Bolj kot se poglabljamo, bolj ugotavljamo, da ni enega razloga, zakaj imajo ljudje težave s prekomerno težo, temveč gre za skupek različnih vidikov," je prepričana naša voditeljica Sveta na Kanalu A Nuša Lesar.

Nuša Lesar sodeluje na konferenci o prekomerni telesni teži.
Nuša Lesar sodeluje na konferenci o prekomerni telesni teži.
FOTO: POP TV

Prav zato bo tudi sama sodelovala na konferenci o prekomerni telesni teži. "Skušali bomo pokriti različne spektre, ki vodijo v debelost. Zato smo prosili strokovnjake z različnih področij, da pridejo in nam razložijo, kaj se dogaja na genetskem področju, na nekih presnovnih zadevah, koliko imajo navade iz zgodnjega otroštva vpliva na naše življenje. Poskusili se bomo z različnih zornih kotov dotakniti težav s težo," je povedala.

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Njena vloga bo predvsem predstaviti dve uspešni zgodbi, ki sta v svoji biti precej različni. "Moj panel bo fokusiran na osebne zgodbe. Debelost je res vse bolj razširjen pojav, marsikdo ima to izkušnjo, hkrati pa ima vsak svoj pogled na to, zakaj se mu je to zgodilo, kako se s tem spopada, eni bolj, drugi manj uspešno in seveda kateri so tisti dejavniki, ki pomagajo pri spopadanju s tem," je razložila in dodala: "Odločili smo se, da bomo izbrali dve različni uspešni zgodbi. To sicer ne pomeni, da tedve osebi po svetu hodita suhi, temveč, da se sprehajata z nekim samozavedanjem, kaj sta in kaj naredita za svoje zdravo telo."

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