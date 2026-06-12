'Čeprav sta uspešno shujšala, to ne pomeni, da po svetu hodita suha'

V svetu blišča in slave so zvezdniki pogosto na udaru, če imajo preveč kilogramov. Prav zato se odločajo za različne načine hujšanja, pri katerih so nekateri učinkoviti in zdravi, spet drugi pa morda nekoliko hitrejši, a lahko tudi nevarni. Z vsem tem pa se spopadajo tudi običajni smrtniki, a pogosto nimajo dovolj informacij o tem, kako pravilno izgubiti odvečne kilograme.

Debelejše ljudi večinoma spremljajo tudi očitajoči pogledi, a vzroke za prekomerno telesno težo je težko povsem poenostaviti. "Bolj kot se poglabljamo, bolj ugotavljamo, da ni enega razloga, zakaj imajo ljudje težave s prekomerno težo, temveč gre za skupek različnih vidikov," je prepričana naša voditeljica Sveta na Kanalu A Nuša Lesar.