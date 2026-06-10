Debelost ni le številka na tehtnici: Telo, teža in zdravje brez mitov

Prav zato bo konferenca Telo, teža in zdravje brez mitov, ki bo 15. junija v ljubljanski Cukrarni, odprla prostor za strokoven, iskren in človeški pogovor o bolezni, ki vpliva na telo, hormone, presnovo, duševno zdravje, samopodobo in kakovost življenja. Svojo vstopnico si lahko zagotovite tukaj. Skozi pet vsebinskih panelov bodo zdravniki, psihologi, strokovnjaki za prehrano in gibanje ter posamezniki z osebnimi izkušnjami iskali odgovore na vprašanja, ki si jih zastavlja vse več ljudi.

Je debelost res samo posledica slabih odločitev?

Prvi panel z naslovom Debelost ni samo "slaba volja" – je bolezen bo odprl eno največjih zmot sodobne družbe: prepričanje, da je debelost predvsem posledica pomanjkanja discipline. Panel bo vodila Maja Sodja. Strokovnjaki bodo pojasnili, zakaj danes debelost obravnavamo kot kompleksno kronično bolezen in kako na telesno težo vplivajo biologija, hormoni, genetika, okolje in življenjske okoliščine. Pomemben del pogovora bo tudi vprašanje stigme in družbenega odnosa do ljudi z debelostjo. Sodelovali bodo Alenka Simonič, dr. med., specialistka splošne medicine, Ajda Urbas, dr. med., specialistka interne medicine, ter pevka Alenka Godec, ki bo prispevala svoj osebni pogled na izkušnjo telesa, zdravja in družbenih pričakovanj.

Kako živeti zdravo brez diet, ekstremov in občutka krivde?

Družbena omrežja so polna hitrih rešitev, diet in nasvetov, ki obljubljajo popolno telo. Toda kako graditi zdrav odnos do hrane, gibanja in lastnega telesa na način, ki je dolgoročno vzdržen? Na panelu Življenjski slog brez ekstremov: hrana, gibanje in energija za resnično življenje, ki ga bo vodila Petra Čertanc Mavsar, bodo strokovnjaki spregovorili o prehrani, telesni aktivnosti, regeneraciji in energiji za vsakdan. Poudarek ne bo na popolnosti, ampak na navadah, ki jih lahko posameznik vzdržuje dolgoročno. V pogovoru bodo sodelovali Jernej Ogrin, mag. inženir prehrane, prof. dr. Vedran Hadžić, dr. med., doc. dr. Neža Majdič, dr. med., in Katarina Oman.

Gibanje FOTO: Arhiv ponudnika

Kakšno vlogo imajo stres, čustva in hormoni?

Mnogi ljudje vedo, da posežejo po hrani, ko so pod stresom, utrujeni ali čustveno obremenjeni. A povezava med telesno težo in duševnim zdravjem je veliko globlja. Panel Glava ima glavno besedo: stres, čustva in teža bo moderirala Špela Bezjak Zrim, panel bo odprl vprašanja čustvenega prehranjevanja, vpliva stresa na telo, hormonskih sprememb ter psiholoških vzorcev, ki lahko pomembno vplivajo na telesno težo. O teh temah bodo govorile dr. Karin Kanc Hanžel, dr. med., doc. dr. Simona Klemenčič, univ. dipl. psih., mag. Mili Lomšek Vidmar, dr. med., ter pacientka Sabina.

Kaj, ko prehrana in gibanje nista več dovolj?

Ena najbolj občutljivih tem pri debelosti je vprašanje zdravljenja. Kdaj govorimo o bolezni, ki potrebuje medicinsko obravnavo? Kakšne možnosti imajo ljudje, pri katerih spremembe življenjskega sloga ne prinesejo želenih rezultatov? Panel Ko prehrana in gibanje nista dovolj: zdravila in operacije pod vodstvom Tee Šentjurc bo predstavil sodobne pristope zdravljenja debelosti, od zdravil do kirurških posegov, ter pojasnil, komu so posamezne oblike zdravljenja namenjene. Sodelovali bodo izr. prof. dr. Tadeja Pintar Kaliterna, dr. med., Katja Ravber, dr. med., Igor Višnjar, dr. med., in doc. dr. David Žižek, dr. med.

Kako je videti pot iz začaranega kroga?

Konferenco bo zaključil najbolj oseben del programa. Na panelu Resnične zgodbe: pot iz začaranega kroga bosta svoje izkušnje z Nušo Lesar delila Indira Kolenc (prej Ekić) in Matic Schwarzmann. Spregovorila bosta o odnosu do telesa, spremembah življenjskega sloga, notranjih bojih, vzponih in padcih ter o tem, kaj pomeni živeti v svetu, kjer je videz pogosto predmet komentarjev in pričakovanj. Njuni zgodbi bosta opomnik, da za številkami na tehtnici vedno stojijo resnični ljudje in njihove življenjske zgodbe.

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