Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Platforma

Debelost ni le številka na tehtnici: Telo, teža in zdravje brez mitov

Ljubljana, 10. 06. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
POP TV
Tehtanje

Debelost je ena najpogostejših kroničnih bolezni sodobnega časa, pa vendar o njej še vedno prepogosto govorimo skozi predsodke, poenostavitve in občutek osebne krivde. Pogosto slišimo, da bi morali ljudje "le manj jesti in več gibati", a sodobna medicina že dolgo opozarja, da je resnica veliko bolj zapletena.

Prav zato bo konferenca Telo, teža in zdravje brez mitov, ki bo 15. junija v ljubljanski Cukrarni, odprla prostor za strokoven, iskren in človeški pogovor o bolezni, ki vpliva na telo, hormone, presnovo, duševno zdravje, samopodobo in kakovost življenja. Svojo vstopnico si lahko zagotovite tukaj.

Skozi pet vsebinskih panelov bodo zdravniki, psihologi, strokovnjaki za prehrano in gibanje ter posamezniki z osebnimi izkušnjami iskali odgovore na vprašanja, ki si jih zastavlja vse več ljudi.

Je debelost res samo posledica slabih odločitev?

Prvi panel z naslovom Debelost ni samo "slaba volja" – je bolezen bo odprl eno največjih zmot sodobne družbe: prepričanje, da je debelost predvsem posledica pomanjkanja discipline. Panel bo vodila Maja Sodja.

Strokovnjaki bodo pojasnili, zakaj danes debelost obravnavamo kot kompleksno kronično bolezen in kako na telesno težo vplivajo biologija, hormoni, genetika, okolje in življenjske okoliščine. Pomemben del pogovora bo tudi vprašanje stigme in družbenega odnosa do ljudi z debelostjo.

Sodelovali bodo Alenka Simonič, dr. med., specialistka splošne medicine, Ajda Urbas, dr. med., specialistka interne medicine, ter pevka Alenka Godec, ki bo prispevala svoj osebni pogled na izkušnjo telesa, zdravja in družbenih pričakovanj.

Kako živeti zdravo brez diet, ekstremov in občutka krivde?

Družbena omrežja so polna hitrih rešitev, diet in nasvetov, ki obljubljajo popolno telo. Toda kako graditi zdrav odnos do hrane, gibanja in lastnega telesa na način, ki je dolgoročno vzdržen?

Na panelu Življenjski slog brez ekstremov: hrana, gibanje in energija za resnično življenje, ki ga bo vodila Petra Čertanc Mavsar, bodo strokovnjaki spregovorili o prehrani, telesni aktivnosti, regeneraciji in energiji za vsakdan. Poudarek ne bo na popolnosti, ampak na navadah, ki jih lahko posameznik vzdržuje dolgoročno.

V pogovoru bodo sodelovali Jernej Ogrin, mag. inženir prehrane, prof. dr. Vedran Hadžić, dr. med., doc. dr. Neža Majdič, dr. med., in Katarina Oman.

Gibanje
Gibanje
FOTO: Arhiv ponudnika

Kakšno vlogo imajo stres, čustva in hormoni?

Mnogi ljudje vedo, da posežejo po hrani, ko so pod stresom, utrujeni ali čustveno obremenjeni. A povezava med telesno težo in duševnim zdravjem je veliko globlja.

Panel Glava ima glavno besedo: stres, čustva in teža bo moderirala Špela Bezjak Zrim, panel bo odprl vprašanja čustvenega prehranjevanja, vpliva stresa na telo, hormonskih sprememb ter psiholoških vzorcev, ki lahko pomembno vplivajo na telesno težo.

O teh temah bodo govorile dr. Karin Kanc Hanžel, dr. med., doc. dr. Simona Klemenčič, univ. dipl. psih., mag. Mili Lomšek Vidmar, dr. med., ter pacientka Sabina.

Kaj, ko prehrana in gibanje nista več dovolj?

Ena najbolj občutljivih tem pri debelosti je vprašanje zdravljenja. Kdaj govorimo o bolezni, ki potrebuje medicinsko obravnavo? Kakšne možnosti imajo ljudje, pri katerih spremembe življenjskega sloga ne prinesejo želenih rezultatov?

Panel Ko prehrana in gibanje nista dovolj: zdravila in operacije pod vodstvom Tee Šentjurc bo predstavil sodobne pristope zdravljenja debelosti, od zdravil do kirurških posegov, ter pojasnil, komu so posamezne oblike zdravljenja namenjene.

Sodelovali bodo izr. prof. dr. Tadeja Pintar Kaliterna, dr. med., Katja Ravber, dr. med., Igor Višnjar, dr. med., in doc. dr. David Žižek, dr. med.

Kako je videti pot iz začaranega kroga?

Konferenco bo zaključil najbolj oseben del programa. Na panelu Resnične zgodbe: pot iz začaranega kroga bosta svoje izkušnje z Nušo Lesar delila Indira Kolenc (prej Ekić) in Matic Schwarzmann. Spregovorila bosta o odnosu do telesa, spremembah življenjskega sloga, notranjih bojih, vzponih in padcih ter o tem, kaj pomeni živeti v svetu, kjer je videz pogosto predmet komentarjev in pričakovanj.

Njuni zgodbi bosta opomnik, da za številkami na tehtnici vedno stojijo resnični ljudje in njihove življenjske zgodbe.

Prostor za pogovor brez sramu in obsojanja

Namen konference ni iskati hitrih rešitev ali deliti nasvetov za hujšanje. Namen je ustvariti prostor, kjer lahko o debelosti govorimo odkrito, strokovno in brez predsodkov.

Ker je debelost veliko več kot vprašanje videza. Je zdravstveni, družbeni in osebni izziv, ki si zasluži več razumevanja, manj obsojanja in predvsem več odprtega pogovora.

Več informacij in program konference je na voljo na www.platforma.si.

Platforma
konferenca zdravje hujšanje debelost platforma

Emil Tedeschi: Brez močnih klubov ne bo močnih reprezentanc

24ur.com Debelost ni stvar volje. Zakaj telo pogosto sabotira hujšanje?
24ur.com Debelost – v enem letu je dovolj že osem pic preveč
24ur.com Pet največjih mitov o debelosti, ki jih moramo kot družba preseči
24ur.com Kronična bolezen sodobnega časa se širi med otroki in mladostniki
Moskisvet.com Ko hrana postane tolažba: psihološki vzroki za prenajedanje in debelost
24ur.com Kako sodobna medicina razume zdravljenje debelosti
Vizita.si Dobre in slabe maščobe: kako izbrati tiste, ki res koristijo zdravju?
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Eksiflajs96
10. 06. 2026 08.24
Ah dejte no, 90% mamic vidm dons samo u meka pa fast food zase kot za mularijo. Mi smo vsi suhi, nasa je skujsala po 2h porodih iz 85 na 70kg zato ker kuhava vecerje, kosila doma zarad otrok, hodimo na sprehode in se malenkost gibljemo, in zdej bote rekl da to ni zarad hrane lepo vas prosm, 30 let nazaj je bilo 2% debelih k ni blo svinarije, telefonov, lenobe... zdej pa vse na izi pa debelost je kronicna bolezen dej nehejte res...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Otrok se boji glasnih zvokov, nevihte ali teme: kako pomagati?
Video igre za najstnike: katere so primerne?
Video igre za najstnike: katere so primerne?
Zgodnji simptomi nosečnosti, ki jih mnoge ženske spregledajo
Zgodnji simptomi nosečnosti, ki jih mnoge ženske spregledajo
Igralka iskreno o materinstvu in karieri: "Trdo delo je del življenja"
Igralka iskreno o materinstvu in karieri: "Trdo delo je del življenja"
zadovoljna
Portal
Njuna kemija je pritegnila več pozornosti kot tekma
Dnevni horoskop: Biki bodo vztrajni, raki poglabljajo odnose skozi iskren pogovor
Dnevni horoskop: Biki bodo vztrajni, raki poglabljajo odnose skozi iskren pogovor
Anja Širovnik: 'Te občutke je res težko opisati z besedami'
Anja Širovnik: 'Te občutke je res težko opisati z besedami'
Kavbojke, ki jih bomo nosile to poletje
Kavbojke, ki jih bomo nosile to poletje
vizita
Portal
Vas muči glavobol? Rešitev je morda veliko preprostejša, kot mislite
Zakaj vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? Razlog vas lahko preseneti
Zakaj vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? Razlog vas lahko preseneti
Zakaj poleti zatekajo noge in kdaj je čas za pregled pri zdravniku
Zakaj poleti zatekajo noge in kdaj je čas za pregled pri zdravniku
Hrana je bila zanjo kot droga, danes je lažja za 27 kilogramov
Hrana je bila zanjo kot droga, danes je lažja za 27 kilogramov
cekin
Portal
Mnogi po 45. letu ostanejo brez povišice - to je njihova ključna napaka
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
Sanjski zaslužek sodnikov: V petih tednih do celoletne plače
Sanjski zaslužek sodnikov: V petih tednih do celoletne plače
Ruski bančni sistem na udaru: Zakaj je gotovina spet kraljica?
Ruski bančni sistem na udaru: Zakaj je gotovina spet kraljica?
moskisvet
Portal
Ali smrčanje vpliva na kakovost spanca?
Skoraj 30 let po filmu Selena ponovno videna skupaj
Skoraj 30 let po filmu Selena ponovno videna skupaj
15-letnik za dva milijona iz Slovenije na tuje
15-letnik za dva milijona iz Slovenije na tuje
5 najpogostejših napak, ki jih moški delajo pri uporabi parfumov
5 najpogostejših napak, ki jih moški delajo pri uporabi parfumov
dominvrt
Portal
Ali veste, kaj so te črne 'pošasti' na vaših rožah?
Zakaj vaše vrtnice ne cvetijo tako lepo? To sta dve napaki, ki ju dela večina
Zakaj vaše vrtnice ne cvetijo tako lepo? To sta dve napaki, ki ju dela večina
Nevarna poletna past za pse: travna semena lahko prodrejo globoko v telo
Nevarna poletna past za pse: travna semena lahko prodrejo globoko v telo
Voda od kuhanega krompirja je lahko naravno gnojilo – če upoštevate eno pomembno pravilo
Voda od kuhanega krompirja je lahko naravno gnojilo – če upoštevate eno pomembno pravilo
okusno
Portal
5 mitov o margarini, ki jim še vedno verjamemo
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
Kreativne ideje za hrustljav in okusen zajtrk
Kreativne ideje za hrustljav in okusen zajtrk
Hitra sladica v kozarcu, ki vedno izgine med prvimi
Hitra sladica v kozarcu, ki vedno izgine med prvimi
voyo
Portal
Belo se pere na devetdeset
NeRealno
NeRealno
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Čistilka
Čistilka
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758