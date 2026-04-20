Debelost ni stvar volje: kaj se v resnici dogaja v telesu?

Telesna teža je rezultat kompleksnega sistema, v katerem sodelujejo genetika, hormoni, presnova, možgani, stres in okolje. Zato sodobna medicina debelost prepoznava kot kronično bolezen, ne kot posledico pomanjkanja volje.

Ko izgubimo težo, telo pogosto reagira. Poveča se občutek lakote, zmanjša se poraba energije in telo skuša težo "vrniti". To so obrambni mehanizmi, ki so biološko pogojeni.

Prav ta vprašanja bo odpirala konferenca Telo, teža in zdravje brez mitov, na kateri bo skozi pet vsebinskih sklopov ponujen celosten pogled na telesno težo.

V uvodu bomo razložili, zakaj je debelost bolezen in ne osebna izbira. Nadaljevali bomo z življenjskim slogom in vprašanjem, zakaj diete pogosto ne delujejo. Poseben poudarek bomo namenili vplivu možganov, stresa in čustev. Obravnavali bomo tudi sodobne možnosti zdravljenja, predvsem ko spremembe življenjskega sloga niso dovolj. Zaključili pa bomo z osebnimi zgodbami, ki razkrivajo, kako kompleksna je ta pot.