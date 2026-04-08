Debelost ni stvar volje: v Ljubljani dogodek za vse, ki želijo razumeti svoje telo in težo brez stigme

Ljubljana, 08. 04. 2026 10.54 pred 24 minutami 2 min branja 2

Avtor:
P.R.
Prekomerna telesna teža

Debelost postaja eden največjih zdravstvenih izzivov sodobne družbe, vendar jo še vedno pogosto razumemo preveč poenostavljeno – predvsem kot vprašanje volje ali življenjskega sloga. V resnici gre za kompleksno kronično bolezen, na katero vplivajo genetika, hormoni, delovanje možganov, stres in okolje.

V ponedeljek, 15. junija, bo v ljubljanski Cukrarni potekala konferenca Telo, teža in zdravje brez mitov, ki ni namenjena le strokovni razpravi, temveč predvsem ljudem vsem, ki imajo osebno izkušnjo s telesno težo, ponavljajočimi se poskusi hujšanja ali občutkom, da kljub trudu ne pridejo do trajnih rezultatov.

Dogodek odpira prostor za razumevanje brez obsojanja. To ni še eno predavanje o tem, da je treba "manj jesti in se več gibati", temveč priložnost, da obiskovalci dobijo odgovore na vprašanja, ki si jih pogosto zastavljajo sami: zakaj se teža po dietah vrača, kaj se v telesu v resnici dogaja, kakšno vlogo imajo hormoni, možgani in stres ter zakaj je sprememba pogosto veliko težja, kot se zdi.

Udeleženci bodo lahko prisluhnili priznanim strokovnjakom s področja medicine, prehrane, gibanja in duševnega zdravja ter zastavili konkretna vprašanja, povezana z lastno izkušnjo. Konferenca ponuja razumljive razlage, sodobna strokovna spoznanja in predvsem občutek, da v tem procesu niso sami.

Poseben poudarek bo namenjen tudi razbijanju stigme in napačnih prepričanj, ki pogosto spremljajo debelost. Konferenca spodbuja celosten pogled na zdravje ter odpira razmislek o tem, kako pristopiti k telesni teži bolj učinkovito, dolgoročno in brez občutka krivde.

O Platformi in vstopnicah

Vstopnice so že na voljo prek sistema Eventim, število mest pa je omejeno. Konferenca poteka v okviru Platforme, inovativnega medijsko-dogodkovnega koncepta hiše PRO Plus, ki povezuje strokovnjake, gospodarstvo in medije ter odpira prostor za razpravo o najpomembnejših vprašanjih sodobne družbe. V juniju bosta v okviru Platforme potekali dve konferenci: poslovno-medijska Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi ter konferenca o zdravju Telo, teža in zdravje brez mitov, Platforma pa bo tudi v letu 2026 nadaljevala z novimi dogodki na različnih področjih.

Šport ni več le igra: v Ljubljani razprava o prihodnosti ene najhitreje rastočih industrij

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Ančo
08. 04. 2026 11.12
Česa pa? Jaz poznam vse ki so shujšali in so rekli da je to izključno stvar volje in trdega dela...
HitraVeverca
08. 04. 2026 11.18
Seveda je v veliki večini točno to, zraven so pa onemogočeno gibanje in določena zdravila.
Zvezdnica ne skriva: dojim skoraj triletno hčerko
Starši opozarjajo: to se zgodi, ko dobiš otroka
Starši opozarjajo: to se zgodi, ko dobiš otroka
Vse, kar morate vedeti o dojenju v prvih dneh
Vse, kar morate vedeti o dojenju v prvih dneh
Slavni igralec o hčerki: "Ni tako zapleteno, kot se zdi"
Slavni igralec o hčerki: "Ni tako zapleteno, kot se zdi"
Urška razkrila, kaj se je zgodilo po šovu, in priznala, da je zaljubljena
Posvetlila svoje lase in napovedala trend za letošnjo pomlad
Posvetlila svoje lase in napovedala trend za letošnjo pomlad
Edini paž, ki ga bomo nosile letošnjo pomlad
Edini paž, ki ga bomo nosile letošnjo pomlad
Želja se ji je uresničila, dobila je poljub
Želja se ji je uresničila, dobila je poljub
Je nevarno piti vodo, ki stoji en dan? Strokovnjaki razbijajo najpogostejši mit
Je mogoče več kot tretjino rakov preprečiti?
Je mogoče več kot tretjino rakov preprečiti?
Šokantna resnica o vejpanju: zakaj mladi plačujejo najvišjo ceno
Šokantna resnica o vejpanju: zakaj mladi plačujejo najvišjo ceno
Kako po praznikih prenehati jesti sladko? Nasveti nutricionistke za lažji prehod
Kako po praznikih prenehati jesti sladko? Nasveti nutricionistke za lažji prehod
Hiša za 1 evro: zakaj se sanje marsikomu spremenijo v finančno past
INR: Davčno ugodno investiranje za prihodnost
INR: Davčno ugodno investiranje za prihodnost
Plače v Dalmaciji: natakarji lahko zaslužijo 1.500 evrov in več
Plače v Dalmaciji: natakarji lahko zaslužijo 1.500 evrov in več
Triletni hčerki na tisoče evrov, starejša otroka ostajata brez vsega
Triletni hčerki na tisoče evrov, starejša otroka ostajata brez vsega
Vdova Hugha Hefnerja znova pred oltarjem: skrivna poroka na rajskem otoku
Kdaj je moški libido najvišji ter kako hormonski ritem vpliva na libido in energijo
Kdaj je moški libido najvišji ter kako hormonski ritem vpliva na libido in energijo
Mož Heidi Klum razkril hudo kronično bolezen
Mož Heidi Klum razkril hudo kronično bolezen
Neverjetno odkritje: na dnu jezera naleteli na bogat arheološki zaklad
Neverjetno odkritje: na dnu jezera naleteli na bogat arheološki zaklad
Zatohel vonj v domu: vzroki, trajne rešitve in nasveti za svež zrak
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Kaj skuhati po praznikih? 5 lahkih jedi, ki vam bodo dobro dele
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Hiter, poceni in zelo okusen obrok iz sestavin, ki jih že imate doma
Hiter, poceni in zelo okusen obrok iz sestavin, ki jih že imate doma
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
Komar
Kmetija
Kmetija
Air
Air
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
