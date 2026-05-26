Debelost ni stvar volje. Zakaj telo pogosto sabotira hujšanje?

Seveda sta prehrana in telesna dejavnost pomemben temelj zdravja. A strokovnjaki opozarjajo, da pri klinični debelosti pogosto nista dovolj sama po sebi. "Debelost danes razumemo kot kronično presnovno-hormonsko bolezen in ne kot posledico slabe samokontrole," poudarja mag. Mili Lomšek Vidmar, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva. Na telesno maso namreč vpliva veliko več kot samo hrana. Pomembno vlogo imajo hormoni, ki uravnavajo lakoto, sitost, porabo energije in željo po hrani. Med ključnimi so inzulin, leptin, grelin, GLP-1, kortizol in ščitnični hormoni. Velik vpliv imajo tudi stres, kakovost spanja, psihološki dejavniki, zdravila in življenjske okoliščine.

Telo po hujšanju pogosto začne braniti svojo težo

Eden največjih izzivov pri debelosti je, da telo po izgubi kilogramov pogosto začne aktivno "braniti" svojo prejšnjo maso. "Ko človek hujša, telo to zazna kot nevarnost pomanjkanja energije, pojasnjuje Lomšek Vidmarjeva. Poviša se vrednost grelina, hormona lakote, zmanjša se vrednost leptina, ki vpliva na občutek sitosti, upočasni se presnova in poveča se utrujenost. Zato je po hujšanju dolgoročno vzdrževanje telesne teže biološko zahtevno." Prav zato veliko ljudi kljub trudu, dietam in gibanju težko dolgoročno ohranja izgubljene kilograme. In prav zato debelosti danes ne moremo več razumeti zgolj kot vprašanja discipline.

Zakaj je hujšanje pri ženskah pogosto še težje?

Posebej kompleksno je hujšanje pogosto pri ženskah. Žensko telo je evolucijsko bolj usmerjeno v zaščito energijskih zalog, zato težje izgublja maščobo in hitreje "varčuje" z energijo. "Ženske imajo manj mišične mase in nižjo bazalno presnovo. Žensko telo je tudi bolj občutljivo na energijsko pomanjkanje in kronični stres," pojasnjuje Lomšek Vidmarjeva. Velik vpliv imajo tudi hormonska nihanja skozi različna življenjska obdobja. Mnoge ženske opazijo večjo lakoto pred menstruacijo, težje hujšanje po 40. letu ter spremembe telesa v obdobju perimenopavze in menopavze. "Upad estrogena v perimenopavzi vodi v povečanje visceralnega maščevja, počasnejšo presnovo, izgubo mišične mase in večjo inzulinsko rezistenco," opozarja sogovornica.

"Več se gibaj" ni napačen nasvet, je pa preveč poenostavljen Tudi gibanje samo po sebi pogosto ni dovolj za večjo izgubo telesne mase. "Vadba izboljšuje srčno-žilno zdravje, zmanjšuje tveganje za sladkorno bolezen tipa 2, izboljšuje mišično maso, kostno gostoto, spanje in splošno počutje," poudarja prof. dr. Vedran Hadžić, dr. med. A hkrati opozarja, da je realna izguba telesne mase pri programih, ki vključujejo samo vadbo brez prehranskih sprememb, pogosto precej manjša, kot ljudje pričakujejo. "Problem nastane, ko debelost poenostavimo zgolj na gibanje in porabo kalorij," pravi Hadžić. "Energijsko gosti obroki omogočajo velik energijski vnos v kratkem času, medtem ko poraba te energije zahteva bistveno daljšo telesno dejavnost."

