Debelost ni stvar volje. Zakaj telo pogosto sabotira hujšanje?

Ljubljana, 26. 05. 2026 12.59

Pri večini kroničnih bolezni ljudem ne rečemo preprosto: "Samo bolj se potrudi." Pri visokem krvnem tlaku, sladkorni bolezni ali astmi razumemo, da gre za kompleksna zdravstvena stanja, kjer so pomembni biologija, genetika, hormoni in strokovna obravnava. Pri debelosti pa se pogovor še vedno zelo hitro ustavi pri disciplini, hrani in gibanju.

Mag. Mili Lomšek Vidmar, dr. med.
Seveda sta prehrana in telesna dejavnost pomemben temelj zdravja. A strokovnjaki opozarjajo, da pri klinični debelosti pogosto nista dovolj sama po sebi.

"Debelost danes razumemo kot kronično presnovno-hormonsko bolezen in ne kot posledico slabe samokontrole," poudarja mag. Mili Lomšek Vidmar, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva.

Na telesno maso namreč vpliva veliko več kot samo hrana. Pomembno vlogo imajo hormoni, ki uravnavajo lakoto, sitost, porabo energije in željo po hrani. Med ključnimi so inzulin, leptin, grelin, GLP-1, kortizol in ščitnični hormoni. Velik vpliv imajo tudi stres, kakovost spanja, psihološki dejavniki, zdravila in življenjske okoliščine.

Telo po hujšanju pogosto začne braniti svojo težo

Eden največjih izzivov pri debelosti je, da telo po izgubi kilogramov pogosto začne aktivno "braniti" svojo prejšnjo maso.

"Ko človek hujša, telo to zazna kot nevarnost pomanjkanja energije, pojasnjuje Lomšek Vidmarjeva. Poviša se vrednost grelina, hormona lakote, zmanjša se vrednost leptina, ki vpliva na občutek sitosti, upočasni se presnova in poveča se utrujenost. Zato je po hujšanju dolgoročno vzdrževanje telesne teže biološko zahtevno."

Prav zato veliko ljudi kljub trudu, dietam in gibanju težko dolgoročno ohranja izgubljene kilograme. In prav zato debelosti danes ne moremo več razumeti zgolj kot vprašanja discipline.

MAG. MILI LOMŠEK VIDMAR IN PROF. DR. VEDRAN HADŽIĆ TUDI NA KONFERENCI TELO, TEŽA IN ZDRAVJE BREZ MITOV

Mag. Mili Lomšek Vidmar, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva, ter prof. dr. Vedran Hadžić, dr. med., bosta sodelovala na konferenci Telo, teža in zdravje brez mitov, ki bo 15. junija v Cukrarni v Ljubljani.

Na konferenci bodo zdravniki, psihologi, strokovnjaki za prehrano, gibanje in drugi gostje odprli vprašanja sodobnega razumevanja debelosti kot kompleksne kronične bolezni - brez stigme, obsojanja in poenostavljenih razlag.

Poseben poudarek bo namenjen vplivu hormonov, stresa, življenjskega sloga, prehrane in gibanja na telesno težo ter dolgoročnemu pristopu k zdravju brez ekstremov in občutka krivde.

Konferenca želi ponuditi varen, vključujoč in topel prostor za vse, ki želijo o debelosti izvedeti več, bolje razumeti svoje telo ali slišati strokovne in osebne izkušnje ljudi, ki se s to boleznijo srečujejo vsak dan.

Vstopnice so že na voljo.

Zakaj je hujšanje pri ženskah pogosto še težje?

Posebej kompleksno je hujšanje pogosto pri ženskah. Žensko telo je evolucijsko bolj usmerjeno v zaščito energijskih zalog, zato težje izgublja maščobo in hitreje "varčuje" z energijo.

"Ženske imajo manj mišične mase in nižjo bazalno presnovo. Žensko telo je tudi bolj občutljivo na energijsko pomanjkanje in kronični stres," pojasnjuje Lomšek Vidmarjeva.

Velik vpliv imajo tudi hormonska nihanja skozi različna življenjska obdobja. Mnoge ženske opazijo večjo lakoto pred menstruacijo, težje hujšanje po 40. letu ter spremembe telesa v obdobju perimenopavze in menopavze.

"Upad estrogena v perimenopavzi vodi v povečanje visceralnega maščevja, počasnejšo presnovo, izgubo mišične mase in večjo inzulinsko rezistenco," opozarja sogovornica.

Prof. dr. Vedran Hadžić, dr. med.
"Več se gibaj" ni napačen nasvet, je pa preveč poenostavljen

Tudi gibanje samo po sebi pogosto ni dovolj za večjo izgubo telesne mase. "Vadba izboljšuje srčno-žilno zdravje, zmanjšuje tveganje za sladkorno bolezen tipa 2, izboljšuje mišično maso, kostno gostoto, spanje in splošno počutje," poudarja prof. dr. Vedran Hadžić, dr. med.

A hkrati opozarja, da je realna izguba telesne mase pri programih, ki vključujejo samo vadbo brez prehranskih sprememb, pogosto precej manjša, kot ljudje pričakujejo.

"Problem nastane, ko debelost poenostavimo zgolj na gibanje in porabo kalorij," pravi Hadžić. "Energijsko gosti obroki omogočajo velik energijski vnos v kratkem času, medtem ko poraba te energije zahteva bistveno daljšo telesno dejavnost."

CELOSTNA OBRAVNAVA DEBELOSTI TUDI V SPECIALIZIRANI AMBULANTI KLINIKE ARTISANA

Mag. Mili Lomšek Vidmar, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva, ki v članku poudarja pomen razumevanja debelosti kot kompleksne kronične bolezni, v sklopu klinike Artisana vodi tudi ambulanto za obravnavo debelosti.

Ambulanta je namenjena posameznikom, ki potrebujejo strokovno, individualno in celostno podporo pri uravnavanju telesne teže, pri čemer obravnava vključuje širši pogled na hormonske, presnovne in življenjske dejavnike, ki vplivajo na debelost.

Pri zdravljenju debelosti se spremeni tudi odnos do hrane in gibanja

Strokovnjaki opozarjajo tudi, da se pri zdravljenju debelosti, še posebej kadar je vključena sodobna medicinska terapija, spremeni tudi pristop k prehrani in telesni dejavnosti.

Ker so obroki pogosto manjši, je pomembno, da vsebujejo dovolj beljakovin, vlaknin in tekočine. Poudarek ni več na ekstremnem omejevanju hrane, ampak na kakovosti prehrane, ohranjanju mišične mase in dolgoročni vzdržnosti. Pomembno vlogo ima tudi vadba za moč, saj pomaga ohranjati mišice, izboljšuje presnovo in podpira funkcionalnost telesa.

"Uspešno uravnavanje telesne teže ni boj proti telesu, ampak sodelovanje z njim," poudarja mag. Mili Lomšek Vidmar.

In morda je prav to največji premik sodobnega razumevanja debelosti, da telesa ne obravnavamo več kot sovražnika, ampak kot kompleksen sistem, ki skuša ves čas ohranjati ravnovesje.

