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Debelost ni vprašanje videza. Je kronična bolezen

Ljubljana, 22. 06. 2026 11.40 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
POP TV
Platforma debelost

Debelost je ena najpogostejših kroničnih bolezni sodobnega časa, vendar jo še vedno pogosto spremljajo predsodki, poenostavljene razlage in občutek osebne krivde.

Prav zato so strokovnjaki na konferenci Telo, teža in zdravje brez mitov opozorili, da debelosti ne moremo razumeti zgolj skozi prehrano, gibanje ali številko na tehtnici. Gre za kompleksno bolezen, pri kateri se prepletajo biologija, hormoni, genetika, življenjske okoliščine, duševno zdravje in okolje, v katerem živimo.

Ena od ključnih ugotovitev konference je bila, da pri debelosti ne obstaja ena sama rešitev, ki bi ustrezala vsem.

Debelost ni posledica pomanjkanja volje

Strokovnjaki so poudarili, da telo aktivno sodeluje pri uravnavanju telesne teže. Na občutek lakote, sitosti, porabo energije in kopičenje maščobnega tkiva vplivajo številni biološki mehanizmi, na katere posameznik nima popolnega vpliva.

Zato debelosti danes ne razumemo več kot vprašanje osebnega neuspeha, temveč kot kronično bolezen, ki zahteva strokovno obravnavo in dolgoročno podporo.

Moje delo kot delo družinske zdravnice je, da začnem zdravljenje debelosti, da prepoznam bolnika ter ga dolgoročno spremljam. Študije so pokazale, da tisti, ki so spremljani, dlje časa vzdržujejo telesno maso, predvsem pa se mi zdi pomembno, da osebe z debelostjo vedo, komu zaupati in da se lahko znebijo občutka krivde, da lahko spregovorijo z nekom o teh stiskah, zato da pač uspešno zdravimo, ker namreč krivda lahko sama po sebi prinaša tudi pridobitev telesne mase, je prvi panel zaključila Ajda Urbas, dr. med.

Temelj zdravljenja ostaja življenjski slog

Prvi korak pri obravnavi debelosti ostajajo spremembe življenjskega sloga.

Pomembno vlogo imajo uravnotežena prehrana, redno gibanje, kakovosten spanec, obvladovanje stresa in skrb za duševno zdravje. Govorci so opozorili, da hitre diete in ekstremni pristopi običajno ne prinašajo trajnih rezultatov.

Veliko učinkovitejše so postopne spremembe, ki jih posameznik lahko dolgoročno ohranja in vključuje v vsakdanje življenje.

Brez razumevanja psihologije ni mogoče razumeti debelosti

Pomemben del konference je bil namenjen povezavi med telesno težo, stresom, čustvi in duševnim zdravjem.

Hrana za mnoge ni zgolj vir energije. Lahko predstavlja tolažbo, občutek varnosti, nagrado ali način soočanja z vsakodnevnimi stiskami.

Prav zato strokovnjaki poudarjajo, da mora biti obravnava debelosti celostna. Poleg prehrane in gibanja pogosto vključuje tudi psihološko podporo ter pomoč pri spreminjanju vedenjskih vzorcev.

Posebno pozornost so govorci namenili tudi vplivu družinskega okolja in vzorcev, ki jih otroci prevzamejo doma. Kot je poudarila mag. Mili Lomšek Vidmar, dr. med.: Če se otrok rodi staršem z debelostjo, ima večje tveganje, da se bo tudi sam skozi življenje soočal s prekomerno telesno težo. Pri tem ne gre le za genetiko, temveč tudi za okolje, prehranske navade, odnos do gibanja in vzorce, ki jih otroci prevzamejo doma. Zato je tako pomembno, da otrokom že zgodaj privzgojimo zdrav odnos do hrane, telesne aktivnosti in čustev.

Ko spremembe življenjskega sloga niso dovolj

Čeprav so spremembe življenjskega sloga temelj zdravljenja, pri nekaterih ljudeh zaradi bioloških značilnosti bolezni niso dovolj za doseganje dolgoročnih rezultatov.

V takih primerih lahko strokovnjaki priporočijo tudi zdravljenje z zdravili, ki pomagajo uravnavati občutek lakote, sitosti in telesno težo.

Strokovnjaki so ob tem poudarili, da zdravljenje z zdravili ni bližnjica ali znak neuspeha, ampak ena od možnosti zdravljenja kronične bolezni.

Operacija ni prvi korak

Veliko zanimanja je pritegnila tudi tema bariatrične kirurgije.

Kirurško zdravljenje debelosti je danes učinkovita in strokovno uveljavljena metoda, vendar ni namenjena vsem in ni prvi korak zdravljenja.

Praviloma se zanjo odločajo posamezniki z najtežjimi oblikami bolezni oziroma takrat, ko druge možnosti zdravljenja ne prinesejo zadostnih rezultatov. Tudi po operaciji ostajajo pomembni prehrana, gibanje, redni zdravstveni pregledi in dolgoročna podpora strokovnjakov.

Kot poudarjajo strokovnjaki, zdravljenje debelosti zahteva uporabo različnih pristopov, prilagojenih posamezniku. Če človek potrebuje prehransko podporo, psihološko pomoč, zdravila ali operacijo, to ne pomeni, da je izbral lažjo pot. Pomeni, da zdravi bolezen z orodji, ki jih ponuja sodobna medicina, so izpostavili v razpravi o sodobnih pristopih zdravljenja debelosti.

Vsak človek potrebuje svojo pot

Morda najpomembnejše sporočilo konference je bilo, da debelosti ne zdravimo po univerzalnem receptu.

Nekdo bo največ pridobil s spremembo življenjskega sloga, drugi s psihološko podporo, tretji z zdravili, nekateri pa bodo potrebovali tudi kirurško zdravljenje.

To je v zaključku medicinskega panela poudarila tudi Katja Ravber, dr. med.: Govorimo o res kompleksni bolezni. A vendar imamo danes na voljo številne pristope – farmakološke, nefarmakološke in kirurške. Zato ni razlogov, da se tega problema ne bi lotili.

Prav to je bilo tudi eno ključnih sporočil konference: pri debelosti ne zdravimo številke na tehtnici, ampak človeka. Cilj sodobne obravnave ni zgolj manj kilogramov, temveč boljše zdravje, manj zapletov, boljše počutje in višja kakovost življenja.

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