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SPREMLJAMO V ŽIVO: 60 kg več: 'Ves čas je bilo prisotno zavedanje neudobja'

Ljubljana, 15. 06. 2026 15.37 pred 1 uro 4 min branja 30

Avtor:
Natalija Švab
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"Manj jej in več se gibaj." To je verjetno eden najpogostejših nasvetov, ki jih slišijo ljudje s prekomerno telesno težo ali debelostjo. Nasvet, ki se zdi logičen, preprost in samoumeven. A če bi bil odgovor res tako enostaven, bi bila debelost danes bistveno manjši problem, kot je v resnici.

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16.52

Iz prakse: ali smo po neprespani noči bolj lačni?

Takole pravi Alenka Godec: Ja, to se kar čuti. Spet govorimo o energiji. V določenih obdobjih je bilo več nastopov, ki so bili daljši in zahtevnejši. Ampak kadar delam, takrat pravzaprav ne čutim takšne potrebe po hrani. Delam nekaj, kar me veseli, in nimam veliko časa, zato je takrat lažje. Če pa imam preveč časa in sem doma, potem malo gledam okoli sebe, pa bi nekaj pojedla, pa spet nekaj. Tako da zame preveč časa ni nujno dobro, ker zelo rada jem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
16.51

Vpliv spanja

Te študije so zelo zanimive. Ena od njih je bila narejena pri zdravih osebah, starih približno 25 let. Študija je bila sicer manjša, a zelo povedna. Isto skupino so en teden izpostavili pomanjkanju spanja in en teden zadostni količini spanja. V tednu, ko so spali premalo, so v povprečju pojedli več kot 300 kalorij več na dan. Pridobili so tudi nekaj telesne mase. Med pomanjkanjem spanja pride do sprememb v izločanju hormonov, med drugim melatonina, kortizola, adrenalina in drugih. Ti hormoni vplivajo na pridobivanje telesne mase, predvsem pa na kopičenje maščobe okoli trebuha, kar smo danes že večkrat poudarili kot presnovno aktivno maščobo.

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16.50

Strokovnjakinja odgovarja na vprašanje, kako pomembno je gibanja

Rada bi komentirala še mišice. Večina ljudi, ki pride k meni v ambulanto, reče: »Moram se gibati.« To slišim zelo pogosto. Vendar imajo ljudje pogosto težave zaradi bolečin v kolenih, ker se hitro zadihajo, starejši imajo težave s hrbtenico, sklepi in podobno. Zato je pomembno, da na začetku ni ključno, da smo zelo aktivni. Pomembno je, da delamo več, kot smo delali prej. Mišična masa je izjemno pomembna za vzdrževanje telesne mase. Več mišične mase kot imamo, lažje vzdržujemo telesno težo, ker je mišica presnovno bolj aktivna kot maščoba. To pomeni, da mišica tudi v mirovanju porabi več energije kot maščoba. Zato je mišični trening zelo pomemben. Pomembno pa je tudi, da izberemo obliko gibanja, ki jo imamo radi, ker sicer tega dolgoročno ne bomo počeli.

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16.39

Katarina Oman deli svojo izkušnjo

Izgubila je 60 kilogramov. Pravi, da je vedno živela z mislijo, da je pretežka. V dvajsetih pa je začela še dodatno pridobivati na teži. "Ne spomnim se časa v življenju, ko nisom hujšala, kar pa ne pomeni, da sem bila uspešna." Takrat je v dveh ali treh mesecih izgubila več kot 20 kilogramov, ki pa so se vrnili. "Šla sem na morje in je bilo rutine konec."

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16.38

Kaj se zgodi pri inzulinski rezistenci?

Pri inzulinski rezistenci naše celice ne odzivajo dovolj dobro na inzulin. Inzulin je hormon, ki ga izloča trebušna slinavka in omogoča, da sladkor iz krvi prehaja v celice, kjer se porabi za energijo. Hkrati inzulin telesu sporoča, da je čas za shranjevanje energije. Ko so ravni inzulina visoke, lahko telo bolj kopiči energijo in maščobo. Inzulinska rezistenca je povezana tudi s sladkorno boleznijo, saj glukoza ne more učinkovito prehajati iz krvi v celice in zato ostaja v krvi. Poenostavljeno povedano, gre za slabši odziv celic na inzulin.

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Namesto tega se svet sooča z enim največjih javnozdravstvenih izzivov sodobnega časa. Število ljudi z debelostjo narašča v skoraj vseh državah sveta, posledice pa segajo daleč preko videza ali številke na tehtnici. Debelost povečuje tveganje za številne bolezni, med drugim za sladkorno bolezen tipa 2, bolezni srca in ožilja, nekatere vrste raka, težave s sklepi, motnje spanja in številne druge zdravstvene zaplete.

Kljub temu pa razumevanje debelosti pogosto ostaja ujeto v zastarele predstave. Še vedno jo prepogosto povezujemo z lenobo, pomanjkanjem discipline ali napačnimi življenjskimi odločitvami. Ljudje, ki živijo z debelostjo, se zato poleg zdravstvenih izzivov pogosto soočajo tudi s stigmo, občutki krivde, sramom in nerazumevanjem okolice.

Sodobna medicina danes ve, da je resničnost bistveno bolj zapletena.

Debelost je kronična bolezen, na katero vpliva preplet številnih dejavnikov. Na telesno težo ne vplivajo le prehrana in telesna aktivnost, temveč tudi genetika, hormoni, delovanje možganov, presnova, kakovost spanja, stres, psihološki dejavniki, družbeno okolje in celo način življenja, ki ga narekuje sodobna družba.

Prav zato številni ljudje kljub velikemu trudu pogosto ne dosežejo dolgoročnih rezultatov. Telo namreč ni pasiven opazovalec. Ko izgubljamo težo, sproži številne biološke mehanizme, s katerimi skuša izgubljene kilograme pridobiti nazaj. Lakota postane močnejša, občutek sitosti šibkejši, presnova pa se lahko upočasni. V ozadju poteka kompleksen boj med voljo posameznika in biološkimi procesi, ki jih pogosto sploh ne zaznavamo.

Zaradi tega se vse več strokovnjakov strinja, da je čas za drugačen pogled na debelost. Takšen, ki temelji na znanosti, razumevanju in dolgoročnih rešitvah, ne pa na obsojanju in poenostavljenih nasvetih.

Prav temu je danes v ljubljanski Cukrarni posvečena konferenca Telo, teža in zdravje brez mitov, ki bo na enem mestu združila zdravnike, raziskovalce, strokovnjake različnih področij ter posameznike z osebnimi izkušnjami življenja z debelostjo.

Preberi še 'Ljudje so mi gledali v košarico in komentirali moje kilograme'

Dogodek bo odprl številna vprašanja, ki so pogosto spregledana ali napačno razumljena. Prvi panel z naslovom "Debelost ni samo slaba volja – je bolezen" bo predstavil sodobno razumevanje debelosti kot kronične bolezni. Strokovnjaki bodo pojasnili, kako na telesno težo vplivajo genetika, hormoni in presnovni procesi ter zakaj debelosti ne moremo razlagati zgolj skozi prizmo osebne odgovornosti.

V nadaljevanju bo razprava usmerjena v vsakdanje življenje. Panel "Življenjski slog brez ekstremov: hrana, gibanje in energija za resnično življenje" bo iskal odgovore na vprašanje, kako vzpostaviti trajnostne navade v času, ko smo obdani z dietami, hitrimi rešitvami in nerealnimi pričakovanji. Govorci bodo poudarili pomen ravnovesja, individualnega pristopa in prilagajanja življenjskega sloga posamezniku.

Posebno mesto bo namenjeno tudi vplivu psiholoških dejavnikov. Na panelu "Glava ima glavno besedo: stres, čustva in teža" bodo strokovnjaki predstavili povezavo med možgani, čustvi in prehranskimi navadami. Razprava bo osvetlila, kako stres, tesnoba, utrujenost in vsakodnevni pritiski vplivajo na naše odločitve ter zakaj pri obvladovanju telesne teže pogosto ne gre zgolj za vprašanje znanja o zdravi prehrani.

Ena izmed osrednjih tem konference bo tudi sodobno zdravljenje debelosti. Panel "Ko prehrana in gibanje nista dovolj: zdravila in operacije" bo predstavil medicinske možnosti zdravljenja ter pojasnil, kdaj spremembe življenjskega sloga same po sebi ne zadostujejo. Strokovnjaki bodo govorili o vlogi zdravil, kirurških posegov in drugih terapevtskih pristopov pri dolgoročnem obvladovanju bolezni.

Preberi še 25-letni Matic v dobrem letu dni izgubil več kot 75 kilogramov

Konferenco bodo zaključile osebne zgodbe ljudi, ki so se sami soočili z debelostjo in njenimi posledicami. Panel "Resnične zgodbe: pot iz začaranega kroga" bo ponudil vpogled v izkušnje, ki jih statistike in medicinske raziskave pogosto ne morejo zajeti. Prav osebne pripovedi namreč pogosto najbolje pokažejo, kako kompleksna je pot do sprememb in kako pomembni so razumevanje, podpora ter odsotnost stigme.

Konferenca Telo, teža in zdravje brez mitov želi odpreti prostor za iskren pogovor o bolezni, ki vpliva na milijone ljudi, a je še vedno obdana s številnimi predsodki. Namesto hitrih rešitev ponuja strokovne odgovore. Namesto obsojanja razumevanje. In namesto mitov pogled, ki temelji na sodobni medicini, znanosti ter resničnih življenjskih izkušnjah.

Kajti debelost ni zgolj vprašanje kilogramov. Je vprašanje zdravja, kakovosti življenja in družbe, ki se mora naučiti gledati onkraj stereotipov.

Poudarke konference lahko skozi celotno dogajanje spremljate na tem mestu. 

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KOMENTARJI30

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Njapo
15. 06. 2026 16.52
Bolezen na krožnik
Odgovori
0 0
RichPiana
15. 06. 2026 16.48
A je treba vedno jest,ko ratas lačen? Pac bot mal lačen. Jst prvi obrok dneva pojem sele ob 16ih.
Odgovori
0 0
StudyBitcoin
15. 06. 2026 16.42
Sami izgovori za lenuhe :)) znanost je enostavna, porabi več kalorij kot jih zaužiješ
Odgovori
0 0
stoinena
15. 06. 2026 16.43
telo lahko gledaš tudi kemično ne samo fizikalno. torej ne šteješ dela in joulov ampak spojine. torej če ne drezaš preveč inzulina, shujšaš ker telo ne absorbira. ni vseeno kaj daš v usta. bolj škodi sladkor kot maščoba.
Odgovori
0 0
metalika
15. 06. 2026 16.34
Po isti teoretični formuli: 1.000 kcal deficita na dan 1.000 × 365 = 365.000 kcal 365.000 ÷ 7.700 ≈ 47 kg Torej bi matematika rekla okoli 47 kg izgube v enem letu. V praksi pa skoraj nikoli ni tako: ko hujšaš, poraba energije pade, lažje telo porabi manj kalorij, manj se spontano giblješ, del izgube ni samo maščoba. Zato bi nekdo, ki ima danes 100 kg in celo leto vzdržuje približno 1.000 kcal dnevnega deficita, običajno izgubil precej manj kot 47 kg, vendar je še vedno realno govoriti o zelo veliki izgubi teže, pogosto reda 25–40 kg, odvisno od aktivnosti, prehrane in začetne teže.
Odgovori
0 0
lakala28
15. 06. 2026 16.33
Vežbaj!
Odgovori
0 0
lakala28
15. 06. 2026 16.32
Neverjetno. Pred dobrimi 80 leti je bilo v Nemčiji kar nekaj shujševalnih taborov. In glej ga zlomka, tam očitno ni bilo ne stresa, ne genetike, vsi so z lahko in na hitro čudežno shujšali. In potem doseženo težo tudi držali. Ja, stari ljudje so marsikaj znali.
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+2
2 0
assassin911
15. 06. 2026 16.30
Dobrega človeka ni nikoli preveč.
Odgovori
+1
2 1
Iluminati 2
15. 06. 2026 16.28
Debelost ni nobena bolezen, nakladači eni. Hehej
Odgovori
+7
7 0
stoinena
15. 06. 2026 16.35
debelost je vnos napačnih živil. nekateri so na oglikove hidrate bolj nekateri manj tolerantni. nekateri prekomerno jedo. mogoče je najlažje če začnejo z izbiro beljakovniskih živil in minimalno oglikovih hidratov. ker eni se gibati nimajo namena. vsak tako debeli ne, pa tudi ni vedno varno ne vem kaj početi z veliko kilogrami preveč razen hoje za začetek.
Odgovori
+1
1 0
seter73
15. 06. 2026 16.24
aja pa se nekaj je.., 20 let so tlacili vase vse kar je prislo pod roke zdaj bi pa v pol leta radi bili kot pred 20 let.., eeee to ne gre bo treba se v roke vzet kar za 2 leti..
Odgovori
+1
2 1
seter73
15. 06. 2026 16.22
manj zri vec vode pij in migaj.., ce gre vec not kot ven se nabita kones zgodbe, in pika.
Odgovori
+4
5 1
Buča hokaido
15. 06. 2026 16.17
Kaj je debelilno okolje?
Odgovori
+4
4 0
15. 06. 2026 16.13
ni lahko je pa enostavno
Odgovori
+3
4 1
JackRussell
15. 06. 2026 16.11
Ma kaj manj hrane, ni boljše ko se naješ ocvirkov in pancete pa ti zvoni v ušesih
Odgovori
-1
3 4
ALPS
15. 06. 2026 16.25
Panceta in ocvirki so hrana. Problem je danes, da v trgovini in restavracijah dobiš visoko predelano hrano, tudi vegansko in bio, ki je prilagojena da je poješ čim več. To je uvod v debelost. Poleg seveda sladkih pjač in vsega sladkega...
Odgovori
+3
4 1
Un71
15. 06. 2026 16.10
Iskanje izgovorov in prelaganje odgovornosti na vse druge samo nase ne.... en del prebujenstva in Slovenski nacionalni šport, kjer nam ni para...
Odgovori
+7
7 0
lakala28
15. 06. 2026 16.34
Drži. Pozabili ste še laž in sprenevedanje in smo kompletni.
Odgovori
0 0
exnigma
15. 06. 2026 16.05
Za večino zdravih ljudi je recept precej preprost - manj hrane več gibanja.
Odgovori
+9
9 0
MajaZzz
15. 06. 2026 16.17
Lahko tudi enako hrane ampak veliko več gibanja. Samo debeli tlne morejo pokuriti 5k kalorij ker nis9 v formi.
Odgovori
+5
6 1
jedupančpil
15. 06. 2026 16.01
pij jej kavsaj za delo se ne ravsaj :)
Odgovori
+6
8 2
DasaizDalasa
15. 06. 2026 16.01
Preko zime se vsako leto malo poredim in ko pride sezona bolj aktivno športam in jem bolj sezonsko. Nihanja so lahko tudi 8kg. Meni je čisto jasno kako se teža pridobi in kako izgubi. Nikogar ne obsojam ker tudi sam rad dobro jem.
Odgovori
+2
4 2
MajaZzz
15. 06. 2026 15.59
Manj pojej kot pokuriš in uspeh je zagotovljen. Kaj te manj boli da si vedno lačen ali dodaj telovadbo in te boli telo ampak poješ lahko več.
Odgovori
+7
7 0
Sportsman74
15. 06. 2026 15.57
Seveda, najlažje je reči da je bolezen, da ne more shujšat z raznimi dietami in vsi bi radi na hiter način shujšali, najraje z zmanjšanjem želodca👎🏾... Samo zdrav način prehranjevanja je recept za zmansanje telesne teže. Malo se moraš organizirat in bit discipliniran in vse se da. Probajte s 12 ali s 16urnim postom in bo rezultat viden. Pa malo več hoje...
Odgovori
+9
11 2
MajaZzz
15. 06. 2026 16.10
Zdrav način je mit. Jej kar hočeš dokler ne poješ več kot prokuriš.
Odgovori
+4
6 2
MajaZzz
15. 06. 2026 16.11
Če misliš zdravo v smislu brez maščob, OH,... To ja drugače pa če poješ 3kg avokada nebo pomagalo nič. Jej kar ti sede samo ne preseži kalorij.
Odgovori
+5
6 1
sivabrada
15. 06. 2026 15.53
To pravijo debeluhi.
Odgovori
+2
5 3
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