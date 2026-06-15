SPREMLJAMO V ŽIVO: 60 kg več: 'Ves čas je bilo prisotno zavedanje neudobja'

Namesto tega se svet sooča z enim največjih javnozdravstvenih izzivov sodobnega časa. Število ljudi z debelostjo narašča v skoraj vseh državah sveta, posledice pa segajo daleč preko videza ali številke na tehtnici. Debelost povečuje tveganje za številne bolezni, med drugim za sladkorno bolezen tipa 2, bolezni srca in ožilja, nekatere vrste raka, težave s sklepi, motnje spanja in številne druge zdravstvene zaplete.

Kljub temu pa razumevanje debelosti pogosto ostaja ujeto v zastarele predstave. Še vedno jo prepogosto povezujemo z lenobo, pomanjkanjem discipline ali napačnimi življenjskimi odločitvami. Ljudje, ki živijo z debelostjo, se zato poleg zdravstvenih izzivov pogosto soočajo tudi s stigmo, občutki krivde, sramom in nerazumevanjem okolice.

Sodobna medicina danes ve, da je resničnost bistveno bolj zapletena.

Debelost je kronična bolezen, na katero vpliva preplet številnih dejavnikov. Na telesno težo ne vplivajo le prehrana in telesna aktivnost, temveč tudi genetika, hormoni, delovanje možganov, presnova, kakovost spanja, stres, psihološki dejavniki, družbeno okolje in celo način življenja, ki ga narekuje sodobna družba.

Prav zato številni ljudje kljub velikemu trudu pogosto ne dosežejo dolgoročnih rezultatov. Telo namreč ni pasiven opazovalec. Ko izgubljamo težo, sproži številne biološke mehanizme, s katerimi skuša izgubljene kilograme pridobiti nazaj. Lakota postane močnejša, občutek sitosti šibkejši, presnova pa se lahko upočasni. V ozadju poteka kompleksen boj med voljo posameznika in biološkimi procesi, ki jih pogosto sploh ne zaznavamo.

Zaradi tega se vse več strokovnjakov strinja, da je čas za drugačen pogled na debelost. Takšen, ki temelji na znanosti, razumevanju in dolgoročnih rešitvah, ne pa na obsojanju in poenostavljenih nasvetih.

Prav temu je danes v ljubljanski Cukrarni posvečena konferenca Telo, teža in zdravje brez mitov, ki bo na enem mestu združila zdravnike, raziskovalce, strokovnjake različnih področij ter posameznike z osebnimi izkušnjami življenja z debelostjo.