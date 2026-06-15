SPREMLJAMO V ŽIVO: 60 kg več: 'Ves čas je bilo prisotno zavedanje neudobja'

Namesto tega se svet sooča z enim največjih javnozdravstvenih izzivov sodobnega časa. Število ljudi z debelostjo narašča v skoraj vseh državah sveta, posledice pa segajo daleč preko videza ali številke na tehtnici. Debelost povečuje tveganje za številne bolezni, med drugim za sladkorno bolezen tipa 2, bolezni srca in ožilja, nekatere vrste raka, težave s sklepi, motnje spanja in številne druge zdravstvene zaplete.
Kljub temu pa razumevanje debelosti pogosto ostaja ujeto v zastarele predstave. Še vedno jo prepogosto povezujemo z lenobo, pomanjkanjem discipline ali napačnimi življenjskimi odločitvami. Ljudje, ki živijo z debelostjo, se zato poleg zdravstvenih izzivov pogosto soočajo tudi s stigmo, občutki krivde, sramom in nerazumevanjem okolice.
Sodobna medicina danes ve, da je resničnost bistveno bolj zapletena.
Debelost je kronična bolezen, na katero vpliva preplet številnih dejavnikov. Na telesno težo ne vplivajo le prehrana in telesna aktivnost, temveč tudi genetika, hormoni, delovanje možganov, presnova, kakovost spanja, stres, psihološki dejavniki, družbeno okolje in celo način življenja, ki ga narekuje sodobna družba.
Prav zato številni ljudje kljub velikemu trudu pogosto ne dosežejo dolgoročnih rezultatov. Telo namreč ni pasiven opazovalec. Ko izgubljamo težo, sproži številne biološke mehanizme, s katerimi skuša izgubljene kilograme pridobiti nazaj. Lakota postane močnejša, občutek sitosti šibkejši, presnova pa se lahko upočasni. V ozadju poteka kompleksen boj med voljo posameznika in biološkimi procesi, ki jih pogosto sploh ne zaznavamo.
Zaradi tega se vse več strokovnjakov strinja, da je čas za drugačen pogled na debelost. Takšen, ki temelji na znanosti, razumevanju in dolgoročnih rešitvah, ne pa na obsojanju in poenostavljenih nasvetih.
Prav temu je danes v ljubljanski Cukrarni posvečena konferenca Telo, teža in zdravje brez mitov, ki bo na enem mestu združila zdravnike, raziskovalce, strokovnjake različnih področij ter posameznike z osebnimi izkušnjami življenja z debelostjo.
Dogodek bo odprl številna vprašanja, ki so pogosto spregledana ali napačno razumljena. Prvi panel z naslovom "Debelost ni samo slaba volja – je bolezen" bo predstavil sodobno razumevanje debelosti kot kronične bolezni. Strokovnjaki bodo pojasnili, kako na telesno težo vplivajo genetika, hormoni in presnovni procesi ter zakaj debelosti ne moremo razlagati zgolj skozi prizmo osebne odgovornosti.
V nadaljevanju bo razprava usmerjena v vsakdanje življenje. Panel "Življenjski slog brez ekstremov: hrana, gibanje in energija za resnično življenje" bo iskal odgovore na vprašanje, kako vzpostaviti trajnostne navade v času, ko smo obdani z dietami, hitrimi rešitvami in nerealnimi pričakovanji. Govorci bodo poudarili pomen ravnovesja, individualnega pristopa in prilagajanja življenjskega sloga posamezniku.
Posebno mesto bo namenjeno tudi vplivu psiholoških dejavnikov. Na panelu "Glava ima glavno besedo: stres, čustva in teža" bodo strokovnjaki predstavili povezavo med možgani, čustvi in prehranskimi navadami. Razprava bo osvetlila, kako stres, tesnoba, utrujenost in vsakodnevni pritiski vplivajo na naše odločitve ter zakaj pri obvladovanju telesne teže pogosto ne gre zgolj za vprašanje znanja o zdravi prehrani.
Ena izmed osrednjih tem konference bo tudi sodobno zdravljenje debelosti. Panel "Ko prehrana in gibanje nista dovolj: zdravila in operacije" bo predstavil medicinske možnosti zdravljenja ter pojasnil, kdaj spremembe življenjskega sloga same po sebi ne zadostujejo. Strokovnjaki bodo govorili o vlogi zdravil, kirurških posegov in drugih terapevtskih pristopov pri dolgoročnem obvladovanju bolezni.
Konferenco bodo zaključile osebne zgodbe ljudi, ki so se sami soočili z debelostjo in njenimi posledicami. Panel "Resnične zgodbe: pot iz začaranega kroga" bo ponudil vpogled v izkušnje, ki jih statistike in medicinske raziskave pogosto ne morejo zajeti. Prav osebne pripovedi namreč pogosto najbolje pokažejo, kako kompleksna je pot do sprememb in kako pomembni so razumevanje, podpora ter odsotnost stigme.
Konferenca Telo, teža in zdravje brez mitov želi odpreti prostor za iskren pogovor o bolezni, ki vpliva na milijone ljudi, a je še vedno obdana s številnimi predsodki. Namesto hitrih rešitev ponuja strokovne odgovore. Namesto obsojanja razumevanje. In namesto mitov pogled, ki temelji na sodobni medicini, znanosti ter resničnih življenjskih izkušnjah.
Kajti debelost ni zgolj vprašanje kilogramov. Je vprašanje zdravja, kakovosti življenja in družbe, ki se mora naučiti gledati onkraj stereotipov.
Poudarke konference lahko skozi celotno dogajanje spremljate na tem mestu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.