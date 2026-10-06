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Delnice, obveznice in zlato pripovedujejo različne zgodbe. Komu verjeti?

Ljubljana, 06. 10. 2026 13.51 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
POP TV
Delnice, zlato

Kako se spreminjajo naložbene strategije in kaj vlagatelji pričakujejo od upravljavcev svojega premoženja? Ta vprašanja bo odprla naslednja poslovno-medijska konferenca Platforme, ki bo 19. oktobra v Grand Plaza Hotelu v Ljubljani posvečena financam, zavarovalništvu in kibernetski varnosti.

Na panelu Skladi skladov in globalni trgi: vlaganje v novi investicijski realnosti, pripravljenem v sodelovanju z UniCredit Bank, bodo sodelovali Istvan Al Hilal iz Fidelityja, Markus Sevcik iz J.P. Morgana, Claudia Vacanti s področja naložbenih produktov in rešitev v skupini UniCredit ter Omid R. Alimohammadi iz BlackRocka.

"Na trgih danes vidimo zanimiv paradoks," ugotavlja Adi Omerović, voditelj oddaje Svet na Kanalu A, ki bo vodil razpravo, in izpostavlja: "Delniški indeksi so blizu rekordnih ravni in volatilnost ostaja nizka, hkrati pa so donosi dolgoročnih državnih obveznic visoki, zlato je na rekordnih ravneh, inflacija ostaja pomembno tveganje, geopolitična negotovost pa velika. Zdi se, kot da različni deli finančnih trgov pripovedujejo različne zgodbe. Zato me bo zanimalo predvsem, kako te signale berejo ljudje, ki vsak dan sprejemajo naložbene odločitve, kje danes vidijo največja tveganja in kako se v takšnem okolju spreminja razumevanje dobre razpršitve portfelja."

Globalne priložnosti in pričakovanja vlagateljev

"Čeprav se zdi, da je svet izgubil ravnotežje, imajo številna ameriška podjetja in podjetja na nastajajočih trgih še vedno dovolj zagona za nadaljnjo rast," ocenjuje Markus Sevcik iz J.P. Morgana. Njegov pogled usmerja pozornost k podjetjem, katerih razvojne možnosti lahko ostanejo obetavne tudi v negotovem gospodarskem okolju.

"Čeprav se zdi, da je svet izgubil ravnotežje, imajo številna ameriška podjetja in podjetja na nastajajočih trgih še vedno dovolj zagona za nadaljnjo rast," izpostavlja Markus Sevcik, JP Morgan.
"Čeprav se zdi, da je svet izgubil ravnotežje, imajo številna ameriška podjetja in podjetja na nastajajočih trgih še vedno dovolj zagona za nadaljnjo rast," izpostavlja Markus Sevcik, JP Morgan.
FOTO: POP TV

"Pot od takšne ocene do izbire konkretne naložbe zahteva podrobnejšo presojo. Negotovost na trgih lahko aktivnim vlagateljem ponudi privlačne priložnosti," pravi Omid R. Alimohammadi iz BlackRocka. Osredotočen naložbeni pristop, podprt s poglobljenimi temeljnimi analizami, omogoča prepoznavanje podjetij z najboljšimi možnostmi za ustvarjanje vrednosti v različnih tržnih razmerah, izpostavlja.

"Negotovost na trgih lahko aktivnim vlagateljem ponudi privlačne priložnosti. Osredotočen naložbeni pristop, podprt s poglobljenimi temeljnimi analizami, omogoča prepoznavanje podjetij z najboljšimi možnostmi za ustvarjanje vrednosti v različnih tržnih razmerah," izpostavlja Omid R. Alimohammadi, BlackRock.
"Negotovost na trgih lahko aktivnim vlagateljem ponudi privlačne priložnosti. Osredotočen naložbeni pristop, podprt s poglobljenimi temeljnimi analizami, omogoča prepoznavanje podjetij z najboljšimi možnostmi za ustvarjanje vrednosti v različnih tržnih razmerah," izpostavlja Omid R. Alimohammadi, BlackRock.
FOTO: POP TV

Ob izbiri podjetij ostaja pomembno tudi, kako bo naložbeno pot doživljal posameznik, ki upravljavcu zaupa svoje premoženje. Istvan Al Hilal iz Fidelityja poudarja: "Aktivno upravljanje danes ni zgolj prepoznavanje podjetij in panog z največjim potencialom ter izogibanje manj uspešnim naložbam. Enako pomembno je tudi razumevanje in načrtovanje pričakovane izkušnje vlagatelja na njegovi investicijski poti."

"Aktivno upravljanje danes ni zgolj prepoznavanje podjetij in panog z največjim potencialom ter izogibanje manj uspešnim naložbam. Enako pomembno je tudi razumevanje in načrtovanje pričakovane izkušnje vlagatelja na njegovi investicijski poti," poudarja Istvan Al Hilal, Fidelity.
"Aktivno upravljanje danes ni zgolj prepoznavanje podjetij in panog z največjim potencialom ter izogibanje manj uspešnim naložbam. Enako pomembno je tudi razumevanje in načrtovanje pričakovane izkušnje vlagatelja na njegovi investicijski poti," poudarja Istvan Al Hilal, Fidelity.
FOTO: POP TV

Claudia Vacanti iz skupine UniCredit pa na panelu napoveduje pogovor o naložbenih trendih, priložnostih, rasti industrije upravljanja premoženja v regiji CEE s posebnim poudarkom na Sloveniji ter vlogi strategije onemarkets pri naslavljanju ključnih trendov v posameznih naložbenih razredih, sektorjih in regijah.

"Od naložbenih trendov do priložnosti: rast industrije upravljanja premoženja v regiji CEE s posebnim poudarkom na Sloveniji ter vloga strategije onemarkets pri naslavljanju ključnih trendov v posameznih naložbenih razredih, sektorjih in regijah," napoveduje pogovor Claudia Vacanti, Investment product solutions, skupina UniCredit.
"Od naložbenih trendov do priložnosti: rast industrije upravljanja premoženja v regiji CEE s posebnim poudarkom na Sloveniji ter vloga strategije onemarkets pri naslavljanju ključnih trendov v posameznih naložbenih razredih, sektorjih in regijah," napoveduje pogovor Claudia Vacanti, Investment product solutions, skupina UniCredit.
FOTO: POP TV

V Ljubljani se bodo srečali različni pogledi na iste trge, pogovor pa bo priložnost za boljše razumevanje odločitev, ki stojijo za upravljanjem premoženja. Za vlagatelje je to tudi vprašanje zaupanja: kako dobro poznajo izbrano strategijo in kaj lahko od nje pričakujejo, ko se razmere spremenijo.

Konferenca Platforme na temo financ, zavarovalništva in kibernetske varnosti bo potekala 19. oktobra 2026 v Grand Plaza Hotelu v Ljubljani. Več informacij, program in prijave so na voljo na platforma.si/finance-in-zavarovalnistvo/.

Naložbe v finančne instrumente vključujejo tveganje. Vrednost naložb se lahko povečuje ali zmanjšuje, vlagatelj lahko izgubi del ali celoten vloženi kapital. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov.

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