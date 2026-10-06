Delnice, obveznice in zlato pripovedujejo različne zgodbe. Komu verjeti?

Na panelu Skladi skladov in globalni trgi: vlaganje v novi investicijski realnosti, pripravljenem v sodelovanju z UniCredit Bank, bodo sodelovali Istvan Al Hilal iz Fidelityja, Markus Sevcik iz J.P. Morgana, Claudia Vacanti s področja naložbenih produktov in rešitev v skupini UniCredit ter Omid R. Alimohammadi iz BlackRocka.

"Na trgih danes vidimo zanimiv paradoks," ugotavlja Adi Omerović, voditelj oddaje Svet na Kanalu A, ki bo vodil razpravo, in izpostavlja: "Delniški indeksi so blizu rekordnih ravni in volatilnost ostaja nizka, hkrati pa so donosi dolgoročnih državnih obveznic visoki, zlato je na rekordnih ravneh, inflacija ostaja pomembno tveganje, geopolitična negotovost pa velika. Zdi se, kot da različni deli finančnih trgov pripovedujejo različne zgodbe. Zato me bo zanimalo predvsem, kako te signale berejo ljudje, ki vsak dan sprejemajo naložbene odločitve, kje danes vidijo največja tveganja in kako se v takšnem okolju spreminja razumevanje dobre razpršitve portfelja."